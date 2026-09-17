Melanie Griffith verabschiedet sich im Badeanzug

„Ein kleines Stück Himmel auf Erden“

Besonders begeistert zeigte sich Griffith von der Kur, die sie gemacht hat. Diese sei, so die Schauspielerin, „ein erstaunlicher Neustart für die Gesundheit, bei dem es darum geht, Körper, Geist und Seele etwas Gutes zu tun“. Die Schauspielerin bedankte sich außerdem ausdrücklich bei den Ärzten, Therapeuten und Gesundheitsexperten, die ihren Aufenthalt begleitet hatten. „Ich bin allen wunderbaren Ärzten, Therapeuten und Gesundheitsexperten so dankbar, die diese Erfahrung so besonders machen“, schrieb sie.