Melanie Griffith verabschiedet sich im Badeanzug

Was für eine Liebeserklärung an Österreich! Hollywood-Star Melanie Griffith (69) hat sich nach ihrer Auszeit vom Wörthersee mit einem superrelaxten Foto im Badeanzug verabschiedet und dabei deutlich gemacht, wie sehr ihr der Aufenthalt in Kärnten gefallen hat.
Die Schauspielerin, die vor allem durch Filme wie „Die Waffen der Frauen“ weltberühmt wurde, teilte eine Reihe persönlicher Fotos ihres Aufenthalts, darunter auch einen Schnappschuss im Badeanzug. Dazu richtete die Mutter von „Fifty Shades of Grey“-Star Dakota Johnson wirklich liebe Worte über Österreich an ihre Follower.
Zu ihren Urlaubsfotos schrieb die Hollywood-Schauspielerin: „Ich habe gerade einige wundervolle Wochen im VivaMayr Maria Wörth in Österreich verbracht, einem unglaublichen Ort, der sich Wellness, Heilung und Erneuerung verschrieben hat.“ Weiter schwärmte sie: „Es hat mir ermöglicht, wirklich neue Kraft zu tanken, mich zu regenerieren und zu entspannen.“
„Ein kleines Stück Himmel auf Erden“
Besonders begeistert zeigte sich Griffith von der Kur, die sie gemacht hat. Diese sei, so die Schauspielerin, „ein erstaunlicher Neustart für die Gesundheit, bei dem es darum geht, Körper, Geist und Seele etwas Gutes zu tun“. Die Schauspielerin bedankte sich außerdem ausdrücklich bei den Ärzten, Therapeuten und Gesundheitsexperten, die ihren Aufenthalt begleitet hatten. „Ich bin allen wunderbaren Ärzten, Therapeuten und Gesundheitsexperten so dankbar, die diese Erfahrung so besonders machen“, schrieb sie.
Zum Abschluss fand Griffith Worte, die Österreich-Touristiker wohl gerne auf jedes Werbeplakat drucken würden. Das Resort am Wörthersee sei für sie „ein kleines Stück Himmel auf Erden“.
Zwischen den Zeilen klingt an, dass der Aufenthalt für Griffith weit mehr war als nur ein gewöhnlicher Urlaub. Die Fotos zeigen eine entspannte, gut gelaunte Schauspielerin, die die Ruhe Kärntens sichtlich genossen hat.
Ob sie bald wieder an den Wörthersee zurückkehrt, verriet sie zwar nicht. Nach dieser überschwänglichen Liebeserklärung würde es jedoch kaum überraschen, wenn Melanie Griffith schon bald wieder nach Österreich reist.
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