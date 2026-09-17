„Hat einen Tuscher gemacht, dann kam Druckwelle“

„Es hat einen Tuscher gemacht. Es war wie eine Bombe. Dann hat es eine richtige Druckwelle gegeben.“ Patrick Hinterkörner (27) aus Mitterkirchen (OÖ) hatte am Mittwochabend ein Erlebnis der ganz besonderen Art. Ein Blitz schlug unmittelbar vor ihm in einen Kanaldeckel ein. Dieser wurde hochgeschleudert, traf seinen Lieferwagen, der dann umkippte.
„Ich bin gerade heimgefahren, war noch zwei Minuten von zu Hause weg. Es hat Vollgas geschüttet. Vor mir ist ein anderes Auto gefahren, ich bin vielleicht mit 30 oder 40 km/h unterwegs gewesen. Der andere ist rechts abgebogen. Auf einmal seh ich einen Blitz und dann macht es schon einen Tuscher“, sagt Patrick Hinterkörner (27) aus Mitterkirchen.
Kanaldeckel wurde gegen das Auto geschleudert
„Es war wie eine Bombe, es kam eine richtige Druckwelle. Den Kanaldeckel hat es nach oben in meinen Unterbodenschutz geschleudert. Ich bin im Auto gesessen und hab geschrien: ,Was war denn jetzt? und ,Oida, fuck!‘.“ Hinterkörner konnte nicht verhindern, dass sein Lieferwagen – er hat den Renault Master im Vorjahr aus der Konkursmasse einer Lebensmittelkette herausgekauft - zur Seite kippte und nur noch auf zwei Rädern weiter fuhr, bis er nach ca. 40 Metern umkippte.
Freundin kam sofort
„Den Kanaldeckel haben wir mitgenommen, dann ist er rausgefallen, weil er ist neben dem Wagen gelegen. Zum Glück war ich nicht angeschnallt und war gleich heraußen aus dem Auto. Ich hab dann zuerst meine Freundin angerufen, damit sie mir beim Absichern vom Auto hilft. Die Feuerwehr braucht ja doch länger, bis sie da ist. Und meine größte Angst war, dass jemand in meinen Wagen reinfährt.“
Viele Medienanfragen
Hinterkörner erlitt zwar einen kräftigen Schock, blieb aber ansonsten unversehrt. Am Donnerstag hatte er wenig Zeit zum Durchschnaufen – der junge Mühlviertler wurde zum Medienstar wider Willen.
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