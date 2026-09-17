„Hat einen Tuscher gemacht, dann kam Druckwelle“

Kanaldeckel wurde gegen das Auto geschleudert

„Es war wie eine Bombe, es kam eine richtige Druckwelle. Den Kanaldeckel hat es nach oben in meinen Unterbodenschutz geschleudert. Ich bin im Auto gesessen und hab geschrien: ,Was war denn jetzt? und ,Oida, fuck!‘.“ Hinterkörner konnte nicht verhindern, dass sein Lieferwagen – er hat den Renault Master im Vorjahr aus der Konkursmasse einer Lebensmittelkette herausgekauft - zur Seite kippte und nur noch auf zwei Rädern weiter fuhr, bis er nach ca. 40 Metern umkippte.