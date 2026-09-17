Brisante DFB-Personalie: Neue Rolle für Bayern-Ass

Neue Rolle für Joshua Kimmich: Wie Bundestrainer Jürgen Klopp am Donnerstag bestätigt, wird der Bayern-München-Star im deutschen Nationalteam nicht mehr als Rechtverteidiger, sondern im zentralen Mittelfeld auflaufen.
„Ich erwarte Topleistungen. Das, was er jede Woche abreißt“, betont Klopp bei der Kader-Pressekonferenz. „Natürlich muss ein Spieler mit seiner Erfahrung, in seinem Alter, vorne weggehen. Aber wir müssen uns auf eine neue Art Fußball einstellen. Wir haben taktische Themen. Wie wir gegen den Ball arbeiten werden. Ich habe keine Zweifel, dass er sein Potenzial abruft.“
Kein Rechtsverteidiger-Gespräch
Und dann geht er auf die zukünftige DFB-Position des 31-jährigen Bayern-Stars ein. „Wir sehen ihn als Mittelfeldspieler. Wir hatten nicht ein Gespräch, in dem wir von ihm als Rechtsverteidiger gesprochen haben.“
Heißt, Kapitän Kimmich soll das deutsche Team in Zukunft wieder aus der Mitte anführen. Klopp fordert: „Stabilität kommt nur von der Defensive. Wie man defensiv arbeitet, und da brauche ich jeden Einzelnen. Da geht es jetzt darum, dass wir uns darauf einlassen. Das gilt für Jo, wie für jeden anderen auch natürlich.“
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