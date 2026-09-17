Brisante DFB-Personalie: Neue Rolle für Bayern-Ass

Heißt, Kapitän Kimmich soll das deutsche Team in Zukunft wieder aus der Mitte anführen. Klopp fordert: „Stabilität kommt nur von der Defensive. Wie man defensiv arbeitet, und da brauche ich jeden Einzelnen. Da geht es jetzt darum, dass wir uns darauf einlassen. Das gilt für Jo, wie für jeden anderen auch natürlich.“