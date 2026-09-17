Neues „Underdog“-Team will Ski-Weltcup aufmischen!

Aushängeschild nicht mehr dabei

Neben einem Chef- und zwei Assistenz-Trainern sind sieben Athleten am Start. Neben den beiden Gründern auch die US-Amerikaner Liam Wallace, Etienne Mazellier, Jimmy Krupka, der Brasilianer Oliveira Soevik und mit Erik Read auch ein echtes Urgestein. Der Kanadier blickt auf 204 Weltcup-Starts zurück und konnte im Team bereits WM-Silber und Bronze holen.