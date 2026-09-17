Neues „Underdog“-Team will Ski-Weltcup aufmischen!

Nach dem Ende des Global Racing Team haben die „Ski-Underdogs“ eine neue Heimat gefunden. Das Spyder Redline Alpine umfasst schon sieben Athleten, die ihren Fokus auf die technischen Disziplinen richten. Mit Erik Read ist auch ein Weltcup-Routinier mit an Bord, der schon WM-Medaillen gesammelt hat.
Gegründet wurde das neue Team von den ehemaligen Global-Racing-Fahrern Tim Gavett und Christian Borges. Der US-Amerikaner und der Däne möchten jenen Athleten, die nach dem Ende des bisherigen „Underdog“-Teams vor einer ungewissen Zukunft standen, eine neue Perspektive bieten.
Wichtig ist dabei vor allem auch die Unterstützung von Gavetts Eltern. Vater Dave, langjähriger Ski-Trainer und Mutter Traudl Hächer-Gavett, einst selbst Ski-Ass, haben dabei geholfen, das Team in kürzester Zeit zu gründen. „Niemand hat ein persönliches finanzielles Interesse daran“, erklärt Tim Gavet gegenüber „skiracing.com“.
Aushängeschild nicht mehr dabei
Neben einem Chef- und zwei Assistenz-Trainern sind sieben Athleten am Start. Neben den beiden Gründern auch die US-Amerikaner Liam Wallace, Etienne Mazellier, Jimmy Krupka, der Brasilianer Oliveira Soevik und mit Erik Read auch ein echtes Urgestein. Der Kanadier blickt auf 204 Weltcup-Starts zurück und konnte im Team bereits WM-Silber und Bronze holen.
Gemeinsam hofft man nun im Weltcup für den ein oder anderen individuellen Erfolg zu sorgen. Der Fokus liegt für die Athleten auf den technischen Disziplinen. Sam Maes, das bisherige Aushängeschild des Global Racing Team, ist nicht mehr mit am Start. Der Belgier trainiert mit dem US-Ski-Team.
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