VAR-Entscheidungen: Neuerungen in der Bundesliga

Mehr Transparenz für die Fans

„Unser Ziel ist es, Entscheidungen im Stadion so nachvollziehbar wie möglich zu machen. Mit den Stadiondurchsagen und den VAR-Bildern auf den Videowalls schaffen wir mehr Transparenz für die Fans und setzen einen wichtigen Schritt in der Weiterentwicklung des VAR in Österreich“, erklärte Bundesliga-Vorstandsvorsitzender Christian Ebenbauer. Gestartet wird mit drei Partien, die weiteren Stadien folgen danach schrittweise bis Ende Oktober.