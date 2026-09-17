VAR-Entscheidungen: Neuerungen in der Bundesliga

Die Bundesliga setzt bei den Spielen an diesem Wochenende den nächsten Schritt rund um den Video Assistant Referee.
Um VAR-Eingriffe für die Fans in den Stadien besser nachvollziehbar zu machen, werden Entscheidungen vom Schiedsrichter per Headset via Stadion-Lautsprecher begründet.
Zudem werden die VAR-Bilder auf der Video-Wall zu sehen sein. Den Anfang machen die Spiele Rapid – WSG Tirol (Freitag), GAK – Austria Wien (Samstag) und RB Salzburg – Sturm Graz (Sonntag).
Mehr Transparenz für die Fans
„Unser Ziel ist es, Entscheidungen im Stadion so nachvollziehbar wie möglich zu machen. Mit den Stadiondurchsagen und den VAR-Bildern auf den Videowalls schaffen wir mehr Transparenz für die Fans und setzen einen wichtigen Schritt in der Weiterentwicklung des VAR in Österreich“, erklärte Bundesliga-Vorstandsvorsitzender Christian Ebenbauer. Gestartet wird mit drei Partien, die weiteren Stadien folgen danach schrittweise bis Ende Oktober.
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