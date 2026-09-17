EM: Magdalena Lobnig gewinnt Beach-Sprint-Silber

Magdalena Lobnig hat die erfolgreiche Titelverteidigung bei der EM im Küstenrudern in La Linea de la Concepcion verpasst. Die 36-Jährige war am Donnerstag im Finale des olympischen Beach-Sprint-Bewerbs gegen die Spanierin Esther Briz Zamorano chancenlos und musste sich mit der Silbermedaille begnügen.