EM: Magdalena Lobnig gewinnt Beach-Sprint-Silber

Magdalena Lobnig hat die erfolgreiche Titelverteidigung bei der EM im Küstenrudern in La Linea de la Concepcion verpasst. Die 36-Jährige war am Donnerstag im Finale des olympischen Beach-Sprint-Bewerbs gegen die Spanierin Esther Briz Zamorano chancenlos und musste sich mit der Silbermedaille begnügen.
In den Runden zuvor hatte die Olympia-Dritte 2021 im Schweren Einer die Niederländerin Isabel van Opzeeland und die Litauerin Raminta Morkunaite souverän bezwungen.
Für die Kärntnerin war es aber noch nicht das Saisonhighlight, warten doch in Qingdao (11. bis 13. Oktober) die Weltmeisterschaften. Im Männerbewerb schaffte Vincent Schreiber nicht den Einzug ins Viertelfinale.
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