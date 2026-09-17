83-Jähriger stirbt bei Badeunfall am Neufelder See

Bereits viertes Todesopfer in nur einem Jahr

Der Unfall war bereits der vierte tödliche Vorfall am Neufelder See in diesem Jahr. Mitte August war ein 20-Jähriger im See ertrunken, Ende Juli war eine ebenfalls 83 Jahre alte Frau beim Baden gestorben. Anfang Mai konnte ein Taucher bei einer Suchaktion nur noch tot geborgen werden.