83-Jähriger stirbt bei Badeunfall am Neufelder See

Ein Badeunfall am Neufelder See endete am Mittwochnachmittag tödlich. Ein 83-jähriger Mann wurde im Bereich einer Segelschule regungslos aufgefunden. Für den Mann kam jede Hilfe zu spät.
Der medizinische Notfall passierte im Bereich der Segelschule in Neufeld an der Leitha. Als er aufgefunden wurde, atmete der Mann nicht normal.
Reanimationsversuche bleiben erfolglos
Badegäste begannen sofort mit der Erstversorgung, wenig später kämpften die Wasserrettung, das Rote Kreuz und ein Notarzt um das Leben des 83-Jährigen. Trotz der raschen Hilfe verstarb der Mann.
Bereits viertes Todesopfer in nur einem Jahr
Der Unfall war bereits der vierte tödliche Vorfall am Neufelder See in diesem Jahr. Mitte August war ein 20-Jähriger im See ertrunken, Ende Juli war eine ebenfalls 83 Jahre alte Frau beim Baden gestorben. Anfang Mai konnte ein Taucher bei einer Suchaktion nur noch tot geborgen werden.
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