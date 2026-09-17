Impfquoten bei Kindern seit Corona-Krise gesunken

Dadurch bestehe das Risiko, dass Infektionskrankheiten wieder aufleben, warnten die Forschenden in der am Donnerstag in der Fachzeitschrift „The Lancet“ veröffentlichten Studie. Für diese wurden die Zahlen für sieben Kinderimpfungen in den 27 EU-Ländern über einen Zeitraum von mehr als 40 Jahren ausgewertet – von 1980 bis 2024.