Hund „Theo“ verendete im heißen Auto – Freispruch!

Unbemerkt ins Auto geklettert?

„Das war mir bis zu dem Zeitpunkt nicht klar, dass er ins Auto gekraxelt ist“, beteuert die Wienerin in ihrem Prozess wegen Tierquälerei. Der Vierbeiner starb einige Tage später in einer Tierklinik. Der Staatsanwalt klagt die 51-Jährige an: „Sie hätte doch bemerken müssen, dass der Hund da ist.“ Die Frau beteuert jedoch, dass „Theo“ bei Autofahrten immer ruhig war und meistens im Fußraum gelegen sei.