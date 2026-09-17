Nach Karriere-Drama: Olympiasieger erstmals Papa!

Schöne Nachrichten aus dem Skisprung-Zirkus! Der ehemalige Weltklasse-Athlet Daniel-Andre Tande ist zum ersten Mal Vater geworden, wie er auf Instagram verraten hat. Nach der dramatischen Endphase seiner Karriere – inklusive Horror-Sturz – ist das Familienglück nun endlich perfekt.
„Willkommen bei uns, Filippa“, schreiben Tande und seine Verlobte Karoline Lobben auf Instagram zu einer Serie von Fotos, die sie mit ihrer neugeborenen Tochter zeigen. Das Familienglück des ehemaligen Skisprung-Stars ist damit perfekt.
Denn erst vor wenigen Wochen hat der Norweger erfolgreich um die Hand seiner Herzdame angehalten. „Was für ein Sommer. JA JA JA bis heute. Morgen. Und alle Tage danach“, schrieb der 32-Jährige damals ebenfalls auf seinen Social-Media-Kanälen. Gratulationen von ehemaligen Konkurrenten und aktuellen Skisprung-Stars ließen nicht lange auf sich warten.
Ein folgenschwerer Sturz
Endlich wieder schöne Nachrichten zu Tande, nachdem seine Karriere bitter zu Ende gegangen ist. Nach einem schweren Sturz auf der Flugschanze von Planica lag der Team-Olympiasieger von 2018, mehrere Tage im Koma. Die Folgen des Sturzes zwangen den Norweger schließlich seine durchaus erfolgreiche Profi-Karriere zu beenden.
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