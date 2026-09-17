Nach Karriere-Drama: Olympiasieger erstmals Papa!

Denn erst vor wenigen Wochen hat der Norweger erfolgreich um die Hand seiner Herzdame angehalten. „Was für ein Sommer. JA JA JA bis heute. Morgen. Und alle Tage danach“, schrieb der 32-Jährige damals ebenfalls auf seinen Social-Media-Kanälen. Gratulationen von ehemaligen Konkurrenten und aktuellen Skisprung-Stars ließen nicht lange auf sich warten.