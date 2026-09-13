Bagger klettert jetzt durch die Glasenbachklamm

Stahlbeton und modernste Glasfaser für die Brücken

Das angesprochene schwere Gerät sind Spezialmaschinen für Bauarbeiten in schwierigem Gelände. In diesem Fall wird ein sogenannter Schreitbagger eingesetzt. Dieser kann sowohl fahren als auch „gehen“. „Es ist beeindruckend, zu sehen, wie hier gearbeitet wird“, sagt der Elsbethener Ortschef und ergänzt: „Wir wollen das ordentlich haben – für die nächsten 100 Jahre.“