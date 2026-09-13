Vier Verletzte bei Unfall am Bahnübergang

Ein Pkw wurde bei einem Unfall in St. Johann im Pongau (Salzburg) bis auf die Gleise geschleudert. Vier Menschen wurden verletzt. Während der Aufnahme und Bergung mussten sowohl der Zugverkehr als auch der Verkehr auf der L269 vorübergehend eingestellt werden.
Der Unfall auf der Bischofshofener Landesstraße in St. Johann im Pongau endete Samstagnachmittag auf den Gleisen. Ein 79-jähriger Pongauer fuhr in Richtung St. Johann und wollte im Kreuzungsbereich mit der Alten Bundesstraße abbiegen.
Dabei stieß sein Pkw mit dem entgegenkommenden Auto eines 20-jährigen Afghanen zusammen. Durch die Wucht der Kollision wurde der Wagen des 79-Jährigen auf den Bahnübergang und in den Gleisbereich geschleudert.
Neben den beiden Lenkern wurden auch eine 77-jährige Pongauerin und eine 19-jährige Afghanin verletzt. Das Rote Kreuz brachte alle vier ins Kardinal Schwarzenberg Klinikum. Für die Unfallaufnahme und die Bergung mussten Zugverkehr und der Verkehr auf der L269 vorübergehend gesperrt werden. Alkohol war laut Polizei nicht im Spiel.
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