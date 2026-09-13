Vier Verletzte bei Unfall am Bahnübergang

Neben den beiden Lenkern wurden auch eine 77-jährige Pongauerin und eine 19-jährige Afghanin verletzt. Das Rote Kreuz brachte alle vier ins Kardinal Schwarzenberg Klinikum. Für die Unfallaufnahme und die Bergung mussten Zugverkehr und der Verkehr auf der L269 vorübergehend gesperrt werden. Alkohol war laut Polizei nicht im Spiel.