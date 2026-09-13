„Keine Egomanen“: Dieser Trainer geht neue Wege

Auch bei österreichischem Bundesligisten im Gespräch

Seit Juli 2026 geht der 52-Jährige in seiner Heimatstadt Mainz neue Wege. Laghnej ist Trainer des U19-Frauenteams des deutschen Bundesligisten, der in den vergangenen Jahren einen rasanten Aufstieg hingelegt hat. „Da geht es noch um den ehrlichen Fußball, wo es wenig Neider, keine Egomanen und wenig Ellbogengesellschaft gibt“, sagt der Fachmann. Der vor seinem Engagement am Rhein auch bei einem österreichischen Frauen-Bundesligisten als Trainer im Gespräch war.