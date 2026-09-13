Raser mit 173 km/h verliert Auto und Schein

E-Scooter deutlich zu schnell

Auch in der Stadt Salzburg gab es Anzeigen. In der Ignaz-Harrer-Straße kontrollierte die Polizei am Samstagnachmittag einen E-Scooter-Lenker. Sein Fahrzeug erreichte im höchsten Fahrmodus 61 km/h. Am Rudolfskai wurde am Abend ein 17-jähriger Salzburger mit einem E-Scooter gestoppt. Bei der Überprüfung wurden 74 km/h festgestellt. Alle Lenker werden bei der zuständigen Behörde angezeigt.