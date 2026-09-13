Raser mit 173 km/h verliert Auto und Schein

Bei Verkehrskontrollen in Salzburg und im Pinzgau stoppte die Polizei mehrere Lenker. In Maishofen war ein 22-Jähriger mit 173 km/h statt erlaubten 100 unterwegs. Sein Führerschein wurde abgenommen, der Pkw vorläufig beschlagnahmt. Und auch E-Scooter-Raser zog die Polizei aus dem Verkehr...
Bei Geschwindigkeitsmessungen in Maishofen hat die Polizei am Samstagabend einen Raser gestoppt. Ein Pkw wurde gegen 23.00 Uhr mit 173 km/h gemessen. Erlaubt sind in diesem Bereich 100 km/h. Der Lenker, ein 22-jähriger Pinzgauer, wurde kurz darauf angehalten. Die Polizisten nahmen ihm den Führerschein ab. Der Pkw wurde vorläufig beschlagnahmt.
E-Scooter deutlich zu schnell
Auch in der Stadt Salzburg gab es Anzeigen. In der Ignaz-Harrer-Straße kontrollierte die Polizei am Samstagnachmittag einen E-Scooter-Lenker. Sein Fahrzeug erreichte im höchsten Fahrmodus 61 km/h. Am Rudolfskai wurde am Abend ein 17-jähriger Salzburger mit einem E-Scooter gestoppt. Bei der Überprüfung wurden 74 km/h festgestellt. Alle Lenker werden bei der zuständigen Behörde angezeigt.
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