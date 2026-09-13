Vier Verletzte nach Unfall mit Polizeiauto

Bei einer Einsatzfahrt ist es am Sonntagmorgen in Salzburg zu einem Unfall mit einem Polizeiauto gekommen. Eine Polizistin lenkte das Dienstfahrzeug gegen 7.00 Uhr auf der Sterneckstraße in Richtung Fürbergstraße. Mit ihr im Wagen saßen ein Polizist und ein Festgenommener.