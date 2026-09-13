Vier Verletzte nach Unfall mit Polizeiauto

Bei einer Einsatzfahrt ist in Salzburg ein Polizeiauto mit einem Pkw zusammengestoßen. In dem Dienstfahrzeug befanden sich zwei Polizisten und ein Festgenommener. Alle vier Beteiligten erlitten Verletzungen unbestimmten Grades.
Bei einer Einsatzfahrt ist es am Sonntagmorgen in Salzburg zu einem Unfall mit einem Polizeiauto gekommen. Eine Polizistin lenkte das Dienstfahrzeug gegen 7.00 Uhr auf der Sterneckstraße in Richtung Fürbergstraße. Mit ihr im Wagen saßen ein Polizist und ein Festgenommener.
Im Kreuzungsbereich mit der Vogelweiderstraße stieß das Polizeiauto rechtwinkelig mit dem Pkw eines 33-jährigen Rumänen zusammen. Der Mann kam von der Schallmooser Hauptstraße und wollte die Kreuzung laut eigenen Angaben geradeaus stadtauswärts überqueren.
Die näheren Unfallumstände sind noch Gegenstand der Ermittlungen. Alle vier Fahrzeuginsassen wurden verletzt. Die beiden Polizisten kamen ins Unfallkrankenhaus Salzburg, der Festgenommene ins Uniklinikum Salzburg. Der Pkw-Lenker suchte selbst ärztliche Hilfe auf. Alkotests verliefen negativ.
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