Eisbullen verlieren auch zweite Partie in Schweden

Zwei Drittel lang chancenlos

Im gleichen Tempo ging es im Mitteldrittel weiter. In Überzahl erhöhte Rasmussen auf 4:0, Eemeli Suomi legte seinen zweiten Treffer nach – 5:0 nach nicht einmal 30 Minuten Spielzeit. Für die Salzburger ging es oft zu schnell, sie waren mindestens einen Schritt hinterher. Und dennoch konnten die Bulls anschreiben. Dennis Robertson zog im Powerplay hinter der Torlinie ab, traf Goalie Persson und die Scheibe sprang ins Tor.