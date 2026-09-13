Hotel in Maria Alm wegen Chlorgas evakuiert

Die Feuerwehr aus Maria Alm rückte gemeinsam mit dem Gefahrgutzug des Pinzgaus und dem Atemschutzfahrzeug aus Zell am See aus. Mehrere Trupps mit Schutzanzügen konnten Behälter schließlich bergen und zu einem Entsorgungsbetrieb bringen. Nach dem Belüften und mehreren Messungen konnten die Gäste gegen 18.40 Uhr zurück in das Hotel. Verletzt wurde niemand.