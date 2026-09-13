Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Unfall bei Poolanlage

Hotel in Maria Alm wegen Chlorgas evakuiert

Salzburg
13.09.2026 15:08
Die Tiefgarage und ein Gebäuteteil des Hotels mussten evakuiert werden.
Die Tiefgarage und ein Gebäuteteil des Hotels mussten evakuiert werden.(Bild: Feuerwehr Maria Alm)
Porträt von Salzburg-Krone
Von Salzburg-Krone

Im Urlaub schlagartig das Zimmer verlassen zu müssen? Das ist wohl der Albtraum vieler Hotelgäste. Gestern am Nachmittag war allerdings genau das in Maria Alm nötig, denn im Pool des Hauses hatte sich ein Schlauch gelöst, Chlorgas trat aus und ein Sensor schlug Alarm.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Was beinahe wie Szenen aus einem Horrorfilm wirkt, spielte sich gestern gegen 16 Uhr in Maria Alm ab. Stark geschützte Feuerwehrleute in grellorangen Anzügen suchten in einem Hotel nach der Ursache für ausgetretenes Chlorgas.

Chlorgas ist für die Atemwege sehr gefährlich.
Chlorgas ist für die Atemwege sehr gefährlich.(Bild: Feuerwehr Maria Alm)

Dafür mussten ein Teil des Gebäudes und die Tiefgarage evakuiert werden, denn Chlorgas ist sehr gefährlich. Es kann von stark gereizten Atemwegen über Atemnot bis hin zu schweren Lungenschäden führen.

Der Einsatz ging gut aus. Verletzt wurde in Maria Alm niemand.
Der Einsatz ging gut aus. Verletzt wurde in Maria Alm niemand.(Bild: Feuerwehr Maria Alm)

Es stellte sich heraus, dass im Technikraum der hoteleigenen Poolanlage Wasser auf gelagertes Chlorgranulat getropft war. Dadurch entstand Chlorgas, das wiederum den Alarm auslöste. Schon im Stiegenhaus war ein starker, eindeutiger Geruch erkennbar. 

Lesen Sie auch:
Die vierköpfige Gruppe hatte im Traunsteinhaus übernachtet.
Zwei Alpinunfälle
Traunstein: Bergsteigerin stürzt 20 Meter in Tiefe
13.09.2026
Rettung im Einsatz
Paragleiter kam ins Trudeln und stürzte ab
12.09.2026
Auf der B164
Fahrrad gegen Fußgänger: Drei Menschen verletzt
12.09.2026

Die Feuerwehr aus Maria Alm rückte gemeinsam mit dem Gefahrgutzug des Pinzgaus und dem Atemschutzfahrzeug aus Zell am See aus. Mehrere Trupps mit Schutzanzügen konnten Behälter schließlich bergen und zu einem Entsorgungsbetrieb bringen. Nach dem Belüften und mehreren Messungen konnten die Gäste gegen 18.40 Uhr zurück in das Hotel. Verletzt wurde niemand. 

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Salzburg
13.09.2026 15:08
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Salzburg

krone.tv

Privatsender-Heuriger
Gemeinsamer Feind soll ORF und Private vereinen
Russland und Nordkorea feiern einen „Meilenstein für die bilaterale Partnerschaft“.
Brücke eröffnet
Russland und Nordkorea rücken noch enger zusammen
Pro und Contra
Das Kopftuchverbot im ersten Bewährungstest
Gorbatschow (kl. Bild), Haiders Aufstieg und vieles mehr: Peter Filzmaier und Christian Nusser ...
Krone Plus Logo
Zeitreise nach 1991
„Niemand wusste, was kommt jetzt? Es war Chaos!“
Rares Interview
Stronach (93): „Ich habe keine Angst vor dem Tod“
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Österreich
Ex-Frau: Nase gebrochen und auch Hund geprügelt
107.432 mal gelesen
Heile Ehefassade nach außen – dabei erlitt die Mutter (39) einer Tochter hinter dieser Türe in ...
Österreich
Horror-Ehemann legte vor Schwester Geständnis ab
105.975 mal gelesen
Auf diesem Wasserbett (rechts oben) fand die 39-Jährige einen grausamen Tod – ihr Ehemann sitzt ...
Österreich
Marchtrenk: Jetzt legt dritter Mann Beichte ab
87.710 mal gelesen
Krone Plus Logo
Ein weiterer Vergewaltiger wartet in der Todesnacht bis 23 Uhr „auf Abruf“.
Tirol
FPÖ bläst in Gedenken an Haider zum Vollangriff
1924 mal kommentiert
Kickls Rede dauerte über eine Stunde.
Innenpolitik
„Gotteslästerung“: Kritik aus Forschung und Kirche
1317 mal kommentiert
Mit seinen Aussagen zum Klimawandel hat der blaue Parteichef Herbert Kickl Unmut bei ...
Wirtschaft
„2,50 Euro pro Liter würden mich nicht wundern“
1125 mal kommentiert
An den Tankstellen muss man schon jetzt tief in die Tasche greifen – und es wird noch teurer.
Newsletter
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf