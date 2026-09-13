Hotel in Maria Alm wegen Chlorgas evakuiert

Im Urlaub schlagartig das Zimmer verlassen zu müssen? Das ist wohl der Albtraum vieler Hotelgäste. Gestern am Nachmittag war allerdings genau das in Maria Alm nötig, denn im Pool des Hauses hatte sich ein Schlauch gelöst, Chlorgas trat aus und ein Sensor schlug Alarm.
Was beinahe wie Szenen aus einem Horrorfilm wirkt, spielte sich gestern gegen 16 Uhr in Maria Alm ab. Stark geschützte Feuerwehrleute in grellorangen Anzügen suchten in einem Hotel nach der Ursache für ausgetretenes Chlorgas.
Dafür mussten ein Teil des Gebäudes und die Tiefgarage evakuiert werden, denn Chlorgas ist sehr gefährlich. Es kann von stark gereizten Atemwegen über Atemnot bis hin zu schweren Lungenschäden führen.
Es stellte sich heraus, dass im Technikraum der hoteleigenen Poolanlage Wasser auf gelagertes Chlorgranulat getropft war. Dadurch entstand Chlorgas, das wiederum den Alarm auslöste. Schon im Stiegenhaus war ein starker, eindeutiger Geruch erkennbar.
Die Feuerwehr aus Maria Alm rückte gemeinsam mit dem Gefahrgutzug des Pinzgaus und dem Atemschutzfahrzeug aus Zell am See aus. Mehrere Trupps mit Schutzanzügen konnten Behälter schließlich bergen und zu einem Entsorgungsbetrieb bringen. Nach dem Belüften und mehreren Messungen konnten die Gäste gegen 18.40 Uhr zurück in das Hotel. Verletzt wurde niemand.
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