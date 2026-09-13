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Auch kein Rücklicht

Lenker fuhr auf Drogen und Alkohol mit E-Scooter

Salzburg
13.09.2026 20:30
Symbol-Scooter
Symbol-Scooter(Bild: Jürgen Fuchs)
Porträt von Salzburg-Krone
Von Salzburg-Krone

Ohne Rücklicht, mit 1,22 Promille und positivem Cannabistest war ein 30-jähriger Tennengauer am Rudolfskai unterwegs. Er war einer von mehreren beeinträchtigten Lenkern, die die Polizei in Salzburg aus dem Verkehr zog.

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Ein E-Scooter ohne Rücklicht brachte den 30-jährigen Tennengauer am Samstagabend am Rudolfskai in eine Polizeikontrolle. Der Alkotest ergab 1,22 Promille. Zusätzlich verlief ein Drogentest positiv auf Cannabis. Der Mann verweigerte die klinische Untersuchung. Die Polizei untersagte ihm die Weiterfahrt.

Alko-Unfall
Schon gegen 13 Uhr am Samstag wurde die Polizei zu einem Sachschadenunfall in die Paracelsusstraße gerufen. Ein 40-jähriger Salzburger war mit seinem E-Scooter gegen einen geparkten Pkw gefahren. Der Alkotest ergab 0,66 Promille.

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Weitere Anzeigen
Am Rudolfskai stoppten Beamte zudem einen 47-jährigen Lenker eines Leichtkraftfahrzeugs mit 1,1 Promille. In der Sterneckstraße, auf der A10, in der Franz-Josef-Straße und in der Bürglsteinstraße wurden weitere beeinträchtigte Lenker angehalten. Mehrfach wurden Führerscheine abgenommen und Weiterfahrten untersagt.

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