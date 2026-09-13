Lenker fuhr auf Drogen und Alkohol mit E-Scooter

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Am Rudolfskai stoppten Beamte zudem einen 47-jährigen Lenker eines Leichtkraftfahrzeugs mit 1,1 Promille. In der Sterneckstraße, auf der A10, in der Franz-Josef-Straße und in der Bürglsteinstraße wurden weitere beeinträchtigte Lenker angehalten. Mehrfach wurden Führerscheine abgenommen und Weiterfahrten untersagt.