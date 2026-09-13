Eigenes Festival: Ein Duo geht volles Risiko

Zusammen mit etlichen Mitstreitern organisieren die beiden Salzburger alles selbst. „Wir kümmern uns um die Gastro, das Sicherheitskonzept, suchten nach Sponsoren und und und. . .“, lachen die beiden. Berghammer programmierte gar einen eigenen Online-Kartenshop sowie ein eigenes Bezahlsystem. Und: Einen Shuttledienst von der Stadt Salzburg nach Puch stellte das Duo ebenfalls auf die Beine. Die Besucher können sich auf DJ-Stars wie Axmo, Chris Armada sowie Schwarzgold freuen. „Unsere gesamtes Budget liegt bei knapp 60.000 Euro“, betonen die Neo-Veranstalter. Angst vor einem finanziellen Bauchfleck haben Berghammer und Pichler nicht. „Uns spornt das eher an.“