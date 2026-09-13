Eigenes Festival: Ein Duo geht volles Risiko

Zwei junge Salzburger veranstalten ihr eigenes Festival, weil es für Jugendliche zu wenige Möglichkeiten gibt. Knapp ein Jahr lang werkelten die beiden Freunde neben dem Schulalltag an ihrem 60.000-Euro-Projekt „NoLimit“.
Dann machen wir es eben selbst.“ Vielen kommt dieser Satz oft recht schnell über die Lippen – doch zwei junge Salzburger lassen diesen Worten auch Taten folgen. „In Salzburg gibt es für Jugendliche nur wenige Möglichkeiten zum Feiern, in vielen Bars hat man erst mit 18 Jahren Eintritt“, meinen Alexander Berghammer (19) und Fabian Pichler (17). Darum gingen die beiden Freunde einfach selbst unter die Veranstalter und organisierten einfach ihre eigenen Partys.
Nach Stationen im früheren Kult-Lokal Lemon Chili in Salzburg-Nonntal und der Stiegl-Brauwelt mit einigen hunderten Besuchern werkelt das Duo seit knapp einem Jahr an seinem bislang größten Vorhaben. Am 19. September steigt im Pucher Zentrum für Visionen das „NoLimit“. „Das wird ein eigenes Festival, wir rechnen mit mehr als 1000 Besuchern“, können es die beiden Freunde kaum noch erwarten.
Zusammen mit etlichen Mitstreitern organisieren die beiden Salzburger alles selbst. „Wir kümmern uns um die Gastro, das Sicherheitskonzept, suchten nach Sponsoren und und und. . .“, lachen die beiden. Berghammer programmierte gar einen eigenen Online-Kartenshop sowie ein eigenes Bezahlsystem. Und: Einen Shuttledienst von der Stadt Salzburg nach Puch stellte das Duo ebenfalls auf die Beine. Die Besucher können sich auf DJ-Stars wie Axmo, Chris Armada sowie Schwarzgold freuen. „Unsere gesamtes Budget liegt bei knapp 60.000 Euro“, betonen die Neo-Veranstalter. Angst vor einem finanziellen Bauchfleck haben Berghammer und Pichler nicht. „Uns spornt das eher an.“
Die Vorbereitungen für das „NoLimit“ erledigte das Duo neben dem Schulalltag. Noch ist das Ganze ein Hobby. Aber: „Wir könnten uns schon sehr gut vorstellen, das auch hauptberuflich zu machen. Das ,NoLimit’ soll es weiterhin geben.“
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