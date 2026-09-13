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Als Trainer gefeuert

„Kein Kommentar!“: Ex-Austrianer muss gehen

Salzburg: Sport-Nachrichten
13.09.2026 17:55
Michael Steiner ist nicht mehr Trainer von Sparta Prag.
Michael Steiner ist nicht mehr Trainer von Sparta Prag.(Bild: EPA/SALVATORE DI NOLFI)
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Von Salzburg-Krone

Noch vor wenigen Monaten war Michael Steiner der umjubelte Mann bei der Frauen-Abteilung von Sparta Prag. Jetzt muss der Salzburger seinen Posten räumen. Sein Posting auf Instagram deutet darauf hin, dass die Trennung nicht im Guten über die Bühne ging. 

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Meisterschaft, Cupsieg und Einzug ins Europacup-Halbfinale – diese Erfolge führten dazu, dass Michael Steiner zum Trainer des Jahres im tschechischen Fußball der Frauen ausgezeichnet wurde. Ein paar Monate später ist das alles vergessen. Nach einer 2:3-Niederlage gegen Pilsen musste der 52-Jährige den Hut nehmen. Der Klub sah sich zu einer Reaktion nach dem nicht zufriedenstellenden Start in die Saison gezwungen, dankte dem Coach für seine Arbeit auf Instagram. 

Trainer nach Rauswurf: „Sprich nie über deine Ex“
Steiner selbst nahm ebenfalls auf Instagram Stellung zu seinem Rauswurf. „Die Gründe für diese Entscheidung? Die Lehren daraus? Kein Kommentar von meiner Seite“, ließ der Halleiner wissen. „Meine Mutter hat mir beigebracht: Sprich nie über deine Ex!“

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