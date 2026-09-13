„Kein Kommentar!“: Ex-Austrianer muss gehen

Meisterschaft, Cupsieg und Einzug ins Europacup-Halbfinale – diese Erfolge führten dazu, dass Michael Steiner zum Trainer des Jahres im tschechischen Fußball der Frauen ausgezeichnet wurde. Ein paar Monate später ist das alles vergessen. Nach einer 2:3-Niederlage gegen Pilsen musste der 52-Jährige den Hut nehmen. Der Klub sah sich zu einer Reaktion nach dem nicht zufriedenstellenden Start in die Saison gezwungen, dankte dem Coach für seine Arbeit auf Instagram.