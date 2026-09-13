Die Pongau „Pride“ war friedliche Demonstration

Bereits zum zweiten Mal ging am Samstag in St. Johann im Pongau die „Pride“ über die Bühne. Die Veranstalter zeigten sich beeindruckt von der Gastfreundschaft des Ortes und dem friedlichen Miteinander gleich über mehrere Generationen – von jung bis alt.
„Es war wundervoll! Wir sind von der Gemeinde St. Johann wieder mit offenen Armen willkommen geheißen worden“, freuen sich die Veranstalter des Unkener Vereins „die Heublumen“. Sogar Bürgermeisterin Eveline Huber (ÖVP) war bei der Demonstration als Rednerin dabei.
Von jung bis alt sind in St. Johann die unterschiedlichsten Generationen friedlich und gemeinsam für ihre Rechte auf die Straße gegangen. „Vorfälle hat es keine gegeben und auch die Zurufe sind weniger geworden“, heißt es vor Ort voller Freude.
Bei der Demo selbst, die durch den Ort führte, waren gut 400 Menschen dabei. Bei der anschließenden Party und den Shows waren noch weit mehr Leute mit dabei.
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