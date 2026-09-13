Alkoholisierter 17-Jähriger stürzte von Motorrad

Schwer gestürzt ist ein betrunkener 17-Jähriger mit seinem Motorrad am Samstagabend im Gemeindegebiet von Rauris. Besonders tragisch: Seine gleichaltrige Mitfahrerin auf dem Sozius wurde bei dem Unfall so schwer verletzt, dass ein Rettungshubschrauber nötig war ...
Am Samstagabend gegen 19 Uhr war der 17-jährige Salzburger im Gemeindegebiet von Rauris mit dem Motorrad vom Berglweg kommend auf der Gaisbachstraße unterwegs. Als er seine Fahrt Richtung Gaisbachgraben fortführen wollte, verlor er die Kontrolle über das Fahrzeug und stürzte mit seiner Beifahrerin.
Die zwei Teenager wurden dabei schwer verletzt. Nach der medizinischen Erstversorgung musste die junge Pongauerin sogar mit dem Rettungshubschrauber in das Kardinal Schwarzenberg Klinikum in Schwarzach geflogen werden.
Der Motorradlenker wurde mit einem Rettungswagen in dasselbe Krankenhaus gefahren. Ein bei ihm durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von 1,68 Promille. Seinen Führerschein verlor der 17-Jährige, er wird angezeigt.
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