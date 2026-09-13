Alkoholisierter 17-Jähriger stürzte von Motorrad

Am Samstagabend gegen 19 Uhr war der 17-jährige Salzburger im Gemeindegebiet von Rauris mit dem Motorrad vom Berglweg kommend auf der Gaisbachstraße unterwegs. Als er seine Fahrt Richtung Gaisbachgraben fortführen wollte, verlor er die Kontrolle über das Fahrzeug und stürzte mit seiner Beifahrerin.