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19 Floriani, ein Tier

Feuerwehr befreite Fellnase aus engem Abluftkanal

Salzburg
13.09.2026 16:30
Die Floriani hatten keine Chance, selbst in den Schacht zu klettern.
Die Floriani hatten keine Chance, selbst in den Schacht zu klettern.(Bild: Freiwillige Feuerwehr Henndorf)
Porträt von Salzburg-Krone
Von Salzburg-Krone

Festgesessen ist eine Katze im Abluftkanal eines Mehrparteienhauses in Henndorf. Weil es dabei gleich mehrere Meter nach unten ging, schaffte es die Fellnase nicht mehr selbstständig nach oben. Letztendlich sorgte die Feuerwehr dafür, dass alles gut ausgegangen ist.

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Mit vereinten Kräften ging es dann für die Floriani zum tierischen Einsatzort. Dort wurde die Katze staubig, aber wohlbehalten im Schacht entdeckt. 

(Bild: Freiwillige Feuerwehr Henndorf)

Weil der Höhenunterschied für den kleinen Stubentiger nicht zu überwinden und der Schacht für Menschen zu eng war, musste eine kreative Lösung her. Also wurde kurzerhand das letzte Element des Schachtes abgenommen. 

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Damit es die Katze auch unbeschadet ins Freie schafft, bauten ihr die Floriani sogar noch eine eigene Leiter. Insgesamt waren 19 Feuerwehrleute im Einsatz.

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