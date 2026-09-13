Junge Bergsteigerin stürzt 60 Meter in die Tiefe

Der eigentliche Klettersteig hatte noch gar nicht begonnen, da kam es bereits zum schweren Unfall. Am Sonntagvormittag rutschte eine junge Bergsteigerin im Zustiegsgelände des Postalm-Klettersteigs in Strobl aus. Der Unfall passierte vor der Seufzerbrücke. Die Jugendliche stürzte über unwegsames Gelände rund 60 Meter tief in ein Bachbett und blieb dort schwer verletzt liegen. Sie dürfte sich dabei zumindest einen Beinbruch zugezogen haben.