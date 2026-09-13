Junge Bergsteigerin stürzt 60 Meter in die Tiefe

Schon wieder ein schwerer Einsatz beim Postalm-Klettersteig: Eine junge Bergsteigerin rutschte am Sonntagvormittag noch im Zustiegsgelände aus und stürzte rund 60 Meter in ein Bachbett. Der Notarzthubschrauber musste ausrücken...
Der eigentliche Klettersteig hatte noch gar nicht begonnen, da kam es bereits zum schweren Unfall. Am Sonntagvormittag rutschte eine junge Bergsteigerin im Zustiegsgelände des Postalm-Klettersteigs in Strobl aus. Der Unfall passierte vor der Seufzerbrücke. Die Jugendliche stürzte über unwegsames Gelände rund 60 Meter tief in ein Bachbett und blieb dort schwer verletzt liegen. Sie dürfte sich dabei zumindest einen Beinbruch zugezogen haben.
Die Bergrettung Strobl und die Bergrettung St. Wolfgang rückten aus. Ein Notarzt wurde beim Unfallort abgesetzt, der Notarzthubschrauber Christophorus 6 barg die Verletzte. Während der Rettung sperrten die Einsatzkräfte den Klettersteig und sicherten die Angehörigen. Die Bergrettung mahnt im Zustiegsbereich zu besonderer Vorsicht – man solle sich bereits im Zustiegsbereich sichern. Im heurigen Jahr starb an der selben Stelle bereits ein Kletterer.
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