Rennradfahrer fuhr zwei Fußgänger über den Haufen

Der Rennradfahrer und die beiden Fußgänger erlitten Verletzungen unbestimmten Grades. Der 38-Jährige wurde mit dem Notarzthubschrauber in das Uniklinikum Salzburg geflogen. Bei ihm war wegen der Verletzungen kein Alkotest möglich. Die beiden Deutschen wurden mit der Rettung in das Kardinal Schwarzenberg Klinikum nach Schwarzach gebracht. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang laufen.