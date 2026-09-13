Rennradfahrer fuhr zwei Fußgänger über den Haufen

Auf der Hochkönigstraße in Mühlbach kam es am Samstag zu einem schweren Unfall. Ein Rennradfahrer stieß mit zwei Fußgängern zusammen, die die B164 im Bereich eines Forstweges überqueren wollten. Alle drei Beteiligten wurden verletzt.
Auf der Hochkönigstraße in Mühlbach am Hochkönig sind am Samstagnachmittag drei Menschen verletzt worden. Ein 38-jähriger Pongauer fuhr mit seinem Rennrad vom Dientner Sattel kommend talwärts in Richtung Ortsgebiet. Zur selben Zeit wollten zwei 77-jährige deutsche Staatsangehörige aus Rheinland-Pfalz die B164 im Bereich eines Forstweges überqueren. Der Rennradfahrer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen, es kam zum Unfall.
Der Rennradfahrer und die beiden Fußgänger erlitten Verletzungen unbestimmten Grades. Der 38-Jährige wurde mit dem Notarzthubschrauber in das Uniklinikum Salzburg geflogen. Bei ihm war wegen der Verletzungen kein Alkotest möglich. Die beiden Deutschen wurden mit der Rettung in das Kardinal Schwarzenberg Klinikum nach Schwarzach gebracht. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang laufen.
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