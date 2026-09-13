„Die Technokraten reißen einfach alles an sich“

Die Entwicklung geht aber mancherorts bereits in eine andere Richtung. In Lustenau und Feldkirch ist die Jugendarbeit ja seit einigen Jahren in Gemeindehand.

Das stimmt. Und diese Verstaatlichung der Jugendarbeit geht völlig an der Realität vorbei. Da sind derzeit überall Technokraten am Werk, die alles an sich raffen, vom Sozial- über den Gesundheits- und Pflegebereich bis zur Jugendarbeit. Aber wenn ich eine offene und freie Jugendarbeit will, dann brauche ich auch offene und freie Träger. Und wenn man als Entscheider die Betroffenen, in diesem Fall die Jugendlichen, einbindet, kriegt man als Gesellschaft am meisten zurück. Jugendarbeit soll kein „Überbravungsprojekt“ werden. Es braucht sie vor allem für die Alleingelassenen, deren Eltern zuhause völlig überfordert sind. Aber anstatt ein entsprechendes Umfeld und eine entsprechende Förderung zu schaffen, meint man, man müsse sich anpassen. Es müsste meiner Meinung nach aber auch mehr vom Dachverband, der Koje, kommen. Die sind ja alle so brav dort, da kommen mir die Tränen.