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Erinnerungen an Austria-Sternstunde werden wach

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12.09.2026 06:30
Am 19. April 2011 fügte die Lustenauer Austria den Wiener Veilchen eine historische Niederlage ...
Am 19. April 2011 fügte die Lustenauer Austria den Wiener Veilchen eine historische Niederlage zu.(Bild: GEPA)
Porträt von Dietmar Hofer
Von Dietmar Hofer

Der 19. April 2011 – ein historischer Tag für Austria Wien UND Austria Lustenau! Der 4:0-Auswärtssieg markierte nicht nur den erstmaligen Einzug eines Ländle-Teams ins Halbfinale des ÖFB-Cups. Es war auch die höchste Pokal-Heimniederlage der Wiener überhaupt. Am Sonntag treffen die beiden Teams in der Liga aufeinander. Und bei Lustenau ist ein Spieler dabei, der bereits vor 15 Jahren durchspielte.

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„Wir sind die Austria, wer seid ihr?“ Mit diesem Schlachtruf feierten die mitgereisten Lustenau-Fans am 19. April 2011 einen 4:0-Erfolg bei Austria Wien. Es war ein historischer Triumph, weil dadurch erstmals eine Vorarlberger Mannschaft ins Halbfinale des ÖFB-Cups einzog. Zweimal Felix Roth sowie Peter Pöllhuber und Dursun Karatay schossen das violette Starensemble im Horrstadion eiskalt ab.

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