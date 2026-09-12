Erinnerungen an Austria-Sternstunde werden wach

Der 19. April 2011 – ein historischer Tag für Austria Wien UND Austria Lustenau! Der 4:0-Auswärtssieg markierte nicht nur den erstmaligen Einzug eines Ländle-Teams ins Halbfinale des ÖFB-Cups. Es war auch die höchste Pokal-Heimniederlage der Wiener überhaupt. Am Sonntag treffen die beiden Teams in der Liga aufeinander. Und bei Lustenau ist ein Spieler dabei, der bereits vor 15 Jahren durchspielte.