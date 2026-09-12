Erinnerungen an Austria-Sternstunde werden wach

Der 19. April 2011 – ein historischer Tag für Austria Wien UND Austria Lustenau! Der 4:0-Auswärtssieg markierte nicht nur den erstmaligen Einzug eines Ländle-Teams ins Halbfinale des ÖFB-Cups. Es war auch die höchste Pokal-Heimniederlage der Wiener überhaupt. Am Sonntag treffen die beiden Teams in der Liga aufeinander. Und bei Lustenau ist ein Spieler dabei, der bereits vor 15 Jahren durchspielte.
„Wir sind die Austria, wer seid ihr?“ Mit diesem Schlachtruf feierten die mitgereisten Lustenau-Fans am 19. April 2011 einen 4:0-Erfolg bei Austria Wien. Es war ein historischer Triumph, weil dadurch erstmals eine Vorarlberger Mannschaft ins Halbfinale des ÖFB-Cups einzog. Zweimal Felix Roth sowie Peter Pöllhuber und Dursun Karatay schossen das violette Starensemble im Horrstadion eiskalt ab.
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