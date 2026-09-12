Sattelschlepper verqualmte Pfändertunnel

Gegen 5.30 Uhr ging bei den Einsatzkräften die Meldung ein, dass sich ein stark rauchender Sattelschlepper im Pfändertunnel in Fahrtrichtung Tirol befinden würde. Beim Eintreffen des Streckendienstes und der Feuerwehr stellte sich heraus, dass die Bremsen des Sattelanhängers während der Fahrt blockiert und sich dadurch stark erhitzt hatten.