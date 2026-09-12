Sattelschlepper verqualmte Pfändertunnel

Zu einem unangenehmen Zwischenfall kam es frühen Samstagmorgen im Pfändertunnel (Vorarlberg): Ein Sattelschlepper verströmte dicke Rauchschwaden. Wie sich herausstellte, waren die Bremsen blockiert, wodurch sie sich extrem stark erhitzten.
Gegen 5.30 Uhr ging bei den Einsatzkräften die Meldung ein, dass sich ein stark rauchender Sattelschlepper im Pfändertunnel in Fahrtrichtung Tirol befinden würde. Beim Eintreffen des Streckendienstes und der Feuerwehr stellte sich heraus, dass die Bremsen des Sattelanhängers während der Fahrt blockiert und sich dadurch stark erhitzt hatten.
Die Feuerwehr kühlte die Bremsanlage mit Wasser ab. Nachdem die Temperatur auf unter 100 Grad Celsius gesenkt werden konnte, lösten sich die Bremsen, und der Laster war wieder fahrbereit.
Tunnel vorübergehend gesperrt
Aufgrund des Einsatzes mussten ab 5.30 Uhr beide Röhren des Pfändertunnels gesperrt werden. Die Röhre in Fahrtrichtung Deutschland konnte um 6.30 Uhr, jene in Fahrtrichtung Tirol gegen 7 Uhr wieder für den Verkehr freigegeben werden. Bei dem Vorfall entstand glücklicherweise weder Personen- noch Sachschaden. Die Rauchentwicklung beschränkte sich auf den Bereich der Bremsanlage des Sattelanhängers.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.