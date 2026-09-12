Drogenlenker flüchtete vor Polizeikontrolle

Lenker wollte einfach abbiegen

Von rund 80 durchgeführten Alkoholtests verlief einer positiv. Bei fünf Fahrzeuglenkern stellte der Polizeiarzt allerdings eine Beeinträchtigung durch Suchtmittel fest. Vier Personen wurde der Schein noch an Ort und Stelle abgenommen. Ein Autofahrer bekam es mit der Angst zu tun und versuchte, der Kontrolle durch ein Abbiegemanöver zu entkommen. Die Polizeibeamten reagierten aber blitzschnell und nahmen die Verfolgung des flüchtigen Wagens auf. Schließlich gelang es der Exekutive, den Pkw anzuhalten.