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Drogenlenker flüchtete vor Polizeikontrolle

Vorarlberg
12.09.2026 13:26
Die Beamten kontrollierten zig Fahrzeuglenker.
Die Beamten kontrollierten zig Fahrzeuglenker.(Bild: P. Huber)
Porträt von Vorarlberg-Krone
Von Vorarlberg-Krone

Bei einer Schwerpunktkontrolle der Vorarlberger Polizei gingen den Beamten am Freitag gleich mehrere Drogenlenker ins Netz – einer davon wollte sich davonstehlen, was aber nicht gelang. 

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Am Samstag führten Polizeibeamte der Bezirke Feldkirch und Bludenz eine Schwerpunktaktion mit besonderem Augenmerk auf Alko- und Drogenlenker durch. Auch der technische Zustand von Kraftfahrzeugen stand im Fokus der Exekutive. Bei gleich drei Kfz mussten wegen Gefahr im Verzug die Kennzeichen noch an Ort und Stelle abgenommen werden.

Lenker wollte einfach abbiegen
Von rund 80 durchgeführten Alkoholtests verlief einer positiv. Bei fünf Fahrzeuglenkern stellte der Polizeiarzt allerdings eine Beeinträchtigung durch Suchtmittel fest. Vier Personen wurde der Schein noch an Ort und Stelle abgenommen. Ein Autofahrer bekam es mit der Angst zu tun und versuchte, der Kontrolle durch ein Abbiegemanöver zu entkommen. Die Polizeibeamten reagierten aber blitzschnell und nahmen die Verfolgung des flüchtigen Wagens auf. Schließlich gelang es der Exekutive, den Pkw anzuhalten.

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Pkw nicht angemeldet
Wie sich herausstellte, war dieser gar nicht angemeldet. Die Kennzeichen wurden missbräuchlich verwendet. Zudem fanden die Beamten eine geringe Menge an harten Drogen beim Fahrer wie auch beim Beifahrer, die Suchtmittel wurden sichergestellt. Der Lenker stand zudem unter Drogeneinfluss. Insgesamt werden fünf Personen wegen Suchtmitteldelikten angezeigt.

Anzeigenregen
Darüber hinaus erstattete die Polizei vier Anzeigen wegen unzureichender Kindersicherung im Fahrzeug und 54 weitere Anzeigen wegen verschiedener sonstiger Verkehrsdelikte.

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