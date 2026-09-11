Bodenleger-Betrieb rutscht in die Pleite

Von der Firmenpleite sind zwar keine Dienstnehmer betroffen, allerdings warten derzeit 19 Gläubiger auf ihr Geld. Die Höhe der Verbindlichkeiten beläuft sich auf 268.000 Euro. Das Konkursverfahren wurde bereits eröffnet. Zum Masseverwalter wurde Rechtsanwältin Eva Müller in Frastanz bestellt. Die Prüfungs- und Berichtstagsatzung findet am 5. November am Landesgericht Feldkirch statt.