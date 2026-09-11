Bodenleger-Betrieb rutscht in die Pleite

Mit 268.000 Euro Schulen sieht die finanzielle Zukunft der „ImmoCraft Heinek GmbH“ mit Sitz in Dornbirn nicht gerade rosig aus. Über das Vermögen des Unternehmens wurde bereits das Konkursverfahren eröffnet.
Von der Firmenpleite sind zwar keine Dienstnehmer betroffen, allerdings warten derzeit 19 Gläubiger auf ihr Geld. Die Höhe der Verbindlichkeiten beläuft sich auf 268.000 Euro. Das Konkursverfahren wurde bereits eröffnet. Zum Masseverwalter wurde Rechtsanwältin Eva Müller in Frastanz bestellt. Die Prüfungs- und Berichtstagsatzung findet am 5. November am Landesgericht Feldkirch statt.
Es liegen derzeit noch keine Informationen über die Ursachen des nunmehrigen Vermögensverfalls vor. Der KSV1870 wird die Gründe dieser Insolvenz sowie weitere verfahrensrelevante Details in Zusammenarbeit mit dem Masseverwalter erheben. Gläubiger können ihre Forderungen noch bis 22. Oktober anmelden.
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