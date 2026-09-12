Vermisste 91-Jährige auf Berg im „Wald“ gefunden

Eine 91-Jährige hielt am Freitag die Einsatzkräfte im Bregenzerwald (Vorarlberg) auf Trab: Die Frau war aus ihrem Wohnheim verschwunden, eine Suchaktion wurde eingeleitet: Auf einem Berggipfel konnte sie schlussendlich gefunden werden.
Am Freitag um 14.20 Uhr wurde der Polizei in Schwarzenberg gemeldet, dass eine 91-jährige Bewohnerin eines Pflegeheims vermisst wurde. Zwar gelang es, die Frau auf ihrem Mobiltelefon zu erreichen, doch sie konnte aufgrund ihrer Verfassung keine Angaben dazu machen, wo genau sie sich aufhielt.
Frau war leicht dehydriert
Eine Handypeilung ergab, dass sich die Frau zuletzt im Bereich Geißkopf in Schwarzenberg aufgehalten hat. Dadurch konnte der Suchradius auf rund einen Kilometer eingegrenzt werden. Zur Suche wurden die Bergrettung Bezau-Reuthe und auch eine Drohne hinzugezogen. Gegen 17 Uhr wurde die Frau schließlich gefunden: Sie war bereits in der Nähe des Gipfelkreuzes des Geißkopfs – leicht dehydriert, ansonsten aber wohlauf.
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