Vermisste 91-Jährige auf Berg im „Wald“ gefunden

Frau war leicht dehydriert

Eine Handypeilung ergab, dass sich die Frau zuletzt im Bereich Geißkopf in Schwarzenberg aufgehalten hat. Dadurch konnte der Suchradius auf rund einen Kilometer eingegrenzt werden. Zur Suche wurden die Bergrettung Bezau-Reuthe und auch eine Drohne hinzugezogen. Gegen 17 Uhr wurde die Frau schließlich gefunden: Sie war bereits in der Nähe des Gipfelkreuzes des Geißkopfs – leicht dehydriert, ansonsten aber wohlauf.