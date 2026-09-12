Mit heißer Luxusbeute quer durch Europa getingelt

Zu den Vorwürfen bekannte sich der 42-jährige Rumäne schuldig, sein 31-jähriger Mitangeklagter nicht. Die Strafregister der beiden sind bemerkenswert: Der Ältere ist dreifach vorbestraft, unter anderem wegen versuchten Mordes und Betrugs. Beim Jüngeren finden sich 20 Einträge, davon 13 einschlägige. Für den Schöffensenat unter Vorsitz von Richter Theo Rümmele stand fest: Die Ware im Wert von rund 50.000 Euro wurde in der Schweiz übernommen und durch Österreich geschleust, um die illegale Herkunft zu verschleiern. Beide Angeklagte wurden wegen Geldwäsche verurteilt, der 42-Jährige zusätzlich wegen Urkundenfälschung: 15 Monate Haft für ihn, 24 Monate Zusatzstrafe für den 31-Jährigen. Dieser nahm das Urteil an. Der Verteidiger des Erstangeklagten hat bereits Nichtigkeitsbeschwerde angekündigt.