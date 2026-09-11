Ländle-Duo im Duell mit den Klinger-Schwestern

Chance lebt trotz Niederlage

Dort gab es dann bei ungemütlichen 13 Grad allerdings wie erwartet nicht viel zu holen. Satz eins ging mit 21:11 an die Topfavoritinnen. Im zweiten Durchgang holte das Ländle-Duo zwar 14 Punkte, zu wenig, um die „Klingers“ ernsthaft in Gefahr zu bringen. Dennoch lebt die Hoffnung auf den Viertelfinaleinzug weiter, spielt man am Samstag doch in der Zwischenrundenoch um einen Platz unter den besten Acht.