Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Starker Auftakt

Ländle-Duo im Duell mit den Klinger-Schwestern

Vorarlberg
11.09.2026 16:01
Julia Fussenegger und Adrianna Grzybek sind weiterhin in starker Form.
Julia Fussenegger und Adrianna Grzybek sind weiterhin in starker Form.(Bild: Peter Weihs)
Porträt von Peter Weihs
Von Peter Weihs

Die Beachvolleyball-Staatsmeisterschaften in Kitzbühel startete für die Ländle-Paarung Julia Fussenegger und Adrianna Grzybek mit einem Erfolg, der einen Traum in Erfüllung gehen ließ! Am Samstag haben sie nun die Chance auf den Viertelfinaleinzug.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

„Wir würden wirklich sehr gerne auf dem Center Court im Kitzbüheler Tennisstadion spielen“, hatte Julia Fussenegger vor Turnierbeginn gemeint. Ein Traum, den sich die 39-Jährige und ihre Partnerin Adrianna Grzybek gleich erfüllen konnten.

Lesen Sie auch:
Julia Fussenegger (li.) und Adrianna Grzybek sind bereit für Kitzbühel und ihr erstes Anreten ...
Sport Tv Logo
Spezielle Location
Beach-Girls wandeln auf den Spuren der Tennis-Asse
09.09.2026

Klarer Auftaktsieg
Nachdem sie sich auf einem der Side Courts in Going gegen das an Nummer neun gesetzte Duo Rosa Ahrenberg und Anna Katharina Mayr überraschend deutlich mit 21:15, 21:19 durchsetzen konnte, wartet nun am Freitagabend ein spezielles Match. Auf dem Center Court geht es gegen Österreichs Nummer-1-Doppel, die Kärntner Schwestern Ronja und Dorina Klinger.

Adrianna Grzybek (l.) und Julia Fussenegger durften über einen Auftaktsieg jubeln.
Adrianna Grzybek (l.) und Julia Fussenegger durften über einen Auftaktsieg jubeln.(Bild: BVC Lustenau)

Chance lebt trotz Niederlage
Dort gab es dann bei ungemütlichen 13 Grad allerdings wie erwartet nicht viel  zu holen. Satz eins ging mit 21:11 an die Topfavoritinnen. Im zweiten Durchgang holte das Ländle-Duo zwar 14 Punkte, zu wenig, um die „Klingers“ ernsthaft in Gefahr zu bringen. Dennoch lebt die Hoffnung auf den Viertelfinaleinzug weiter, spielt man am Samstag doch in der Zwischenrundenoch um einen Platz unter den besten Acht.

Für Sarah Hinteregger war nach Tag eins Schluss.
Für Sarah Hinteregger war nach Tag eins Schluss.(Bild: Peter Weihs)

Hinteregger vorzeitig raus
Darauf hatten auch die Wolfurterin Sarah Hinteregger und ihre Kärntner Partnerin Laura Rieger gehofft. Nachdem sie ihr erstes Duell im Pool D mit gegen Holzer/Neiss mit 13:21,12:21verloren hatten, setzte es aber auch in der zweiten Partie eine Niederlage. Gegen Hackforth/Gasser konnte zwar Satz eins 21:16 gewonnen werden, der zweite und dritte Durchgang ging allerdings mit 21:16 und 15:10 an ihre Gegnerinnen. Damit ist das Turnier für Hinteregger/Rieger bereits vorzeitig vorbei.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Vorarlberg
11.09.2026 16:01
Jetzt kommentieren
Ähnliche Themen
Kitzbühel
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs

Liebe Leserin, lieber Leser,

die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Vorarlberg
Bregenz
12° / 18°
Symbol wolkig
Bludenz
13° / 21°
Symbol stark bewölkt
Dornbirn
13° / 20°
Symbol wolkig
Feldkirch
13° / 21°
Symbol stark bewölkt

krone.tv

Privatsender-Heuriger
Gemeinsamer Feind soll ORF und Private vereinen
Russland und Nordkorea feiern einen „Meilenstein für die bilaterale Partnerschaft“.
Brücke eröffnet
Russland und Nordkorea rücken noch enger zusammen
Pro und Contra
Das Kopftuchverbot im ersten Bewährungstest
Gorbatschow (kl. Bild), Haiders Aufstieg und vieles mehr: Peter Filzmaier und Christian Nusser ...
Krone Plus Logo
Zeitreise nach 1991
„Niemand wusste, was kommt jetzt? Es war Chaos!“
Rares Interview
Stronach (93): „Ich habe keine Angst vor dem Tod“
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Österreich
Teuflischer Missbrauchs-Plan: So lief Horror-Nacht
145.758 mal gelesen
Krone Plus Logo
Das Bild einer vermeintlich heilen Familienwelt. Doch hinter der Fassade passierte ...
Österreich
„Krone“ deckt grausame Serienvergewaltigung auf
134.089 mal gelesen
Eine 39-jährige Mutter – hier ein Symbolbild – aus Oberösterreich starb nach einem monatelangen ...
Österreich
Betäubte Frau stirbt bei Vergewaltigungsserie
126.025 mal gelesen
Krone Plus Logo
Einige der mutmaßlichen Täter: ein 51-jähriger Lkw-Fahrer und gleichzeitig Ehemann (links) des ...
Innenpolitik
So viel kostete die FPÖ-Party den Steuerzahler
1662 mal kommentiert
Direkt am Wiener Stephansplatz feierte die FPÖ unter Obmann Herbert Kickl im Sommer ihren 70. ...
Außenpolitik
USA raten Kiew: Auf jahrelangen Krieg vorbereiten
1021 mal kommentiert
Eine abgeschossene Shahed-Drohne wird in Kiew ausgestellt. Die Ukraine muss sich in den ...
Innenpolitik
Gewessler stellt Regierung Klima-Ultimatum
896 mal kommentiert
Die Grünen-Chefin erhöht den Druck in Sachen Klimagesetz.
Mehr Vorarlberg
Sport Tv Logo
Duell gegen den GAK
„Für Altach gibt es keine leichten Gegner!“
Schulden angehäuft
Bodenleger-Betrieb rutscht in die Pleite
Auch in Vorarlberg
Immer mehr schwere Unfälle mit E-Scootern
Schönste Wanderrouten
Vom Walserdorf zum Gipfelglück
Starker Auftakt
Ländle-Duo im Duell mit den Klinger-Schwestern
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf