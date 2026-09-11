Ländle-Duo im Duell mit den Klinger-Schwestern

Die Beachvolleyball-Staatsmeisterschaften in Kitzbühel startete für die Ländle-Paarung Julia Fussenegger und Adrianna Grzybek mit einem Erfolg, der einen Traum in Erfüllung gehen ließ! Am Samstag haben sie nun die Chance auf den Viertelfinaleinzug.
„Wir würden wirklich sehr gerne auf dem Center Court im Kitzbüheler Tennisstadion spielen“, hatte Julia Fussenegger vor Turnierbeginn gemeint. Ein Traum, den sich die 39-Jährige und ihre Partnerin Adrianna Grzybek gleich erfüllen konnten.
Klarer Auftaktsieg
Nachdem sie sich auf einem der Side Courts in Going gegen das an Nummer neun gesetzte Duo Rosa Ahrenberg und Anna Katharina Mayr überraschend deutlich mit 21:15, 21:19 durchsetzen konnte, wartet nun am Freitagabend ein spezielles Match. Auf dem Center Court geht es gegen Österreichs Nummer-1-Doppel, die Kärntner Schwestern Ronja und Dorina Klinger.
Chance lebt trotz Niederlage
Dort gab es dann bei ungemütlichen 13 Grad allerdings wie erwartet nicht viel zu holen. Satz eins ging mit 21:11 an die Topfavoritinnen. Im zweiten Durchgang holte das Ländle-Duo zwar 14 Punkte, zu wenig, um die „Klingers“ ernsthaft in Gefahr zu bringen. Dennoch lebt die Hoffnung auf den Viertelfinaleinzug weiter, spielt man am Samstag doch in der Zwischenrundenoch um einen Platz unter den besten Acht.
Hinteregger vorzeitig raus
Darauf hatten auch die Wolfurterin Sarah Hinteregger und ihre Kärntner Partnerin Laura Rieger gehofft. Nachdem sie ihr erstes Duell im Pool D mit gegen Holzer/Neiss mit 13:21,12:21verloren hatten, setzte es aber auch in der zweiten Partie eine Niederlage. Gegen Hackforth/Gasser konnte zwar Satz eins 21:16 gewonnen werden, der zweite und dritte Durchgang ging allerdings mit 21:16 und 15:10 an ihre Gegnerinnen. Damit ist das Turnier für Hinteregger/Rieger bereits vorzeitig vorbei.
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