Immer mehr schwere Unfälle mit E-Scootern

Forderung nach allgemeiner Helmpflicht

Zu den häufigsten Verletzungen bei Unfällen mit E-Scootern zählen Kopf- und Gesichtsverletzungen sowie Verletzungen der oberen Extremitäten. Gleichzeitig ist die Quote jener Fahrerinnen und Fahrer, die mit Helm unterwegs sind, nach wie vor extrem niedrig: Nur etwa jede:r zehnte E-Scooter-Fahrer:in nutzt einen Helm.

Seit vergangenem Mai gilt für Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren Helmpflicht auf den Elektrorollern. Der Autofahrerclub plädiert angesichts der jüngsten Studienergebnisse nun allerdings dafür, diese Regelung auf alle Altersklassen auszuweiten. Denn, so Schönlechner: „Das Verletzungsrisiko endet nicht mit dem 16. Geburtstag. Wer mit einem E-Scooter unterwegs ist, ist unabhängig vom Alter denselben physikalischen Risiken ausgesetzt. Tatsächlich waren im Schnitt von 2023 bis 2025 nur 17 Prozent aller Verunglückten mit dem E-Scooter zwischen 13 und 16 Jahre alt.“