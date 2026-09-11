Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Schönste Wanderrouten

Vom Walserdorf zum Gipfelglück

Vorarlberg
11.09.2026 16:44
Auf schmalen Pfaden Richtung Warther Horn.
Auf schmalen Pfaden Richtung Warther Horn.(Bild: Rubina Bergauer)
Porträt von Rubina Bergauer
Von Rubina Bergauer

Hoch über Warth beginnt eine abwechslungsreiche Tour zum Warther Horn. Die Route führt durch eine faszinierende, alpine Landschaft und öffnet im Gipfelbereich einen weiten Blick über die umliegende Bergwelt.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Das Warther Horn ist ein 2256 Meter hoher Berg, der sich am östlichen Rand des Lechquellengebirges befindet. Der Gipfel gehört zur Karhorngruppe, einem markanten, von West nach Ost verlaufenden Bergkamm, zu dem unter anderem auch der Saloberkopf , das Auenfelder Horn und das Karhorn zählen. Eine geologische Besonderheit der Region ist der Wechsel unterschiedlicher Gesteinsschichten in verschiedenen Stadien der Verwitterung. So entstanden die charakteristischen Felswände, Kare und Schuttfächer, die eine Vielzahl unterschiedlicher Lebensräume bieten.

Tipps und Infos

Typ: mittelschwere Gipfeltour
Dauer: je nach Variante, ab gut zweieinhalb Stunden Ausgangspunkt: Steffisalp Express, Warth
Ausrüstung: knöchelhohe Wanderschuhe mit guter Profilsohle, Tagesrucksack mit Getränk und Jause, dem Wetter angepasste Kleidung, Sonnenschutz, Wanderstöcke für den Abstieg
Anforderung: gute Grundkondition Einkehrmöglichkeiten: Hochalphütte (bis Anfang Oktober), weitere Möglichkeiten in Warth öffentliche Verkehrsmittel: Buslinie 852 ab Haltestelle Schoppernau Gemeindeamt bis Warth Steffisalpe oder mit dem Wanderbus Linie 110 (Lechtal-Bus) von Haltestelle Lech Schlosskopf bis Warth Dorfplatz

Jagdrevier schon vor Jahrhunderten
Wer das Warther Horn besteigen möchte, startet in Warth. Der heute bekannte Tourismusort war ursprünglich eine abgelegene Walsergemeinde, die lange Zeit vor allem von der Viehzucht geprägt war. Erstmals urkundlich erwähnt wurde das Gebiet bereits 1059, als Kaiser Heinrich IV. dem Bischof von Augsburg ein großes Jagdrevier rund um den Widderstein schenkte. Entscheidender für die Entwicklung des Ortes war jedoch die Ansiedlung der Walser im 13. Jahrhundert. Die aus dem Schweizer Wallis stammenden Siedler übernahmen die Bewirtschaftung der hoch gelegenen, damals noch weitgehend unerschlossenen Wald- und Alpgebiete und erhielten dafür besondere Rechte, darunter Selbstverwaltung und niedere Gerichtsbarkeit. Der Ort blieb dennoch lange Zeit abgeschieden. Erst mit dem Ausbau der Verkehrswege änderte sich dies grundlegend. Die Lechtalbundesstraße wurde 1908 fertiggestellt und öffnete das Gebiet stärker, auch für den Tourismus.

Mit der Bahn auf 1880 Meter Seehöhe
Für eine Tour auf das Warther Horn nutzt man den Steffisalp-Express. Von dessen Bergstation auf rund 1880 Metern Seehöhe führt der markierte Wanderweg zunächst über alpine Wiesen in Richtung Wartherhornsattel. Gleich zu Beginn geht es recht steil bergan. Auf dem Sattel angekommen, ist der Großteil des Anstiegs bereits geschafft und der Gipfel in greifbarer Nähe. Die offizielle Tour wird als mittelschwer eingestuft und ist von der Bergstation aus mit gut zwei Stunden für Hin- und Rückweg angegeben. Wer auf die Bahn verzichtet, kann direkt von Warth aufsteigen. Dann kommen allerdings deutlich mehr Höhenmeter zusammen.

Aufstieg zum Gipfel.
Aufstieg zum Gipfel.(Bild: Rubina Bergauer)
Dieser Ausblick lohnt die Mühen des Aufstiegs allemal.
Dieser Ausblick lohnt die Mühen des Aufstiegs allemal.(Bild: Rubina Bergauer)

Beim Gipfelkreuz genießt man einen Rundblick: Zu sehen sind unter anderem Warth und das Lechtal, die Allgäuer Hochalpen sowie die Gipfel des Lechquellengebirges. Besonders reizvoll ist die Lage des Warther Horns als eine Art Aussichtsbalkon zwischen den Tälern. Zusammen mit dem benachbarten, deutlich höheren Karhorn bildet es eine markante Kulisse über der Steffisalpe. Für den Rückweg geht es zunächst retour bis zum Sattel und dann weiter in Richtung Jägeralp-Sessellift. Ein Abstecher zum „Spitziger-Stein-See“, einem kleinen Speichersee, bietet sich an. Von dort wandert man schließlich zur Bergstation des Steffisalp-Express. Unterwegs kann man bei der Hochalphütte einkehren.

Skabiose

Die Skabiosen gehören zur Familie der Geißblattgewächse und sind mit ihren rosa bis violett gefärbten Blüten auffällige Bewohner artenreicher Wiesen und Heiden. Hinter dem Namen verbirgt sich allerdings nicht nur eine einzige Art: In Österreich kommen mehrere Skabiosen vor, die sich in Aussehen und Standortansprüchen unterscheiden. Zu ihnen zählt etwa die Tauben-Skabiose, die vor allem auf trockenen, kalkreichen und nährstoffarmen Wiesen zu finden ist. Diese Vertreterin der Skabiosen ist in Vorarlberg gut belegt. Genau so wie die Glanz-Skabiose, diese ist stärker im Gebirge verbreitet und gedeiht auf mageren, lichten Standorten. Die Blütenköpfe der Pflanze bestehen aus zahlreichen kleinen Einzelblüten, wobei die äußeren Blüten deutlich größer ausfallen können. Damit sind Skabiosen auch für zahlreiche Insekten interessant und tragen zur Artenvielfalt extensiv bewirtschafteter Wiesen bei. Ihren Namen verdanken sie der früheren Verwendung bestimmter Skabiosen-Arten in der Volksmedizin, unter anderem zur Behandlung von Hauterkrankungen.

Die Skabiosen sind mit ihren rosa bis violett gefärbten Blüten auffällige Bewohner artenreicher ...
Die Skabiosen sind mit ihren rosa bis violett gefärbten Blüten auffällige Bewohner artenreicher Wiesen und Heiden.(Bild: Rubina Bergauer)

Auf schmalen Pfaden geht es bei dieser Wanderung bergan. Dieser Ausblick lohnt die Mühen des Aufstiegs allemal. An manchen Stellen sind zur Sicherheit Seile am Fels angebracht. Hoch über Warth beginnt eine abwechslungsreiche Tour zum Warther Horn. Die Route führt durch eine faszinierende, alpine Landschaft und öffnet im Gipfelbereich einen weiten Blick über die umliegende Bergwelt.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Vorarlberg
11.09.2026 16:44
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs

Liebe Leserin, lieber Leser,

die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Vorarlberg
Bregenz
12° / 18°
Symbol wolkig
Bludenz
13° / 21°
Symbol stark bewölkt
Dornbirn
13° / 20°
Symbol wolkig
Feldkirch
13° / 21°
Symbol stark bewölkt

krone.tv

Privatsender-Heuriger
Gemeinsamer Feind soll ORF und Private vereinen
Russland und Nordkorea feiern einen „Meilenstein für die bilaterale Partnerschaft“.
Brücke eröffnet
Russland und Nordkorea rücken noch enger zusammen
Pro und Contra
Das Kopftuchverbot im ersten Bewährungstest
Gorbatschow (kl. Bild), Haiders Aufstieg und vieles mehr: Peter Filzmaier und Christian Nusser ...
Krone Plus Logo
Zeitreise nach 1991
„Niemand wusste, was kommt jetzt? Es war Chaos!“
Rares Interview
Stronach (93): „Ich habe keine Angst vor dem Tod“
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Österreich
Teuflischer Missbrauchs-Plan: So lief Horror-Nacht
145.054 mal gelesen
Krone Plus Logo
Das Bild einer vermeintlich heilen Familienwelt. Doch hinter der Fassade passierte ...
Österreich
„Krone“ deckt grausame Serienvergewaltigung auf
133.924 mal gelesen
Eine 39-jährige Mutter – hier ein Symbolbild – aus Oberösterreich starb nach einem monatelangen ...
Österreich
Betäubte Frau stirbt bei Vergewaltigungsserie
125.570 mal gelesen
Krone Plus Logo
Einige der mutmaßlichen Täter: ein 51-jähriger Lkw-Fahrer und gleichzeitig Ehemann (links) des ...
Innenpolitik
So viel kostete die FPÖ-Party den Steuerzahler
1662 mal kommentiert
Direkt am Wiener Stephansplatz feierte die FPÖ unter Obmann Herbert Kickl im Sommer ihren 70. ...
Außenpolitik
USA raten Kiew: Auf jahrelangen Krieg vorbereiten
1021 mal kommentiert
Eine abgeschossene Shahed-Drohne wird in Kiew ausgestellt. Die Ukraine muss sich in den ...
Innenpolitik
Gewessler stellt Regierung Klima-Ultimatum
896 mal kommentiert
Die Grünen-Chefin erhöht den Druck in Sachen Klimagesetz.
Mehr Vorarlberg
Sport Tv Logo
Duell gegen den GAK
„Für Altach gibt es keine leichten Gegner!“
Schulden angehäuft
Bodenleger-Betrieb rutscht in die Pleite
Auch in Vorarlberg
Immer mehr schwere Unfälle mit E-Scootern
Schönste Wanderrouten
Vom Walserdorf zum Gipfelglück
Starker Auftakt
Ländle-Duo im Duell mit den Klinger-Schwestern
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf