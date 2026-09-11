Vom Walserdorf zum Gipfelglück

Die Skabiosen gehören zur Familie der Geißblattgewächse und sind mit ihren rosa bis violett gefärbten Blüten auffällige Bewohner artenreicher Wiesen und Heiden. Hinter dem Namen verbirgt sich allerdings nicht nur eine einzige Art: In Österreich kommen mehrere Skabiosen vor, die sich in Aussehen und Standortansprüchen unterscheiden. Zu ihnen zählt etwa die Tauben-Skabiose, die vor allem auf trockenen, kalkreichen und nährstoffarmen Wiesen zu finden ist. Diese Vertreterin der Skabiosen ist in Vorarlberg gut belegt. Genau so wie die Glanz-Skabiose, diese ist stärker im Gebirge verbreitet und gedeiht auf mageren, lichten Standorten. Die Blütenköpfe der Pflanze bestehen aus zahlreichen kleinen Einzelblüten, wobei die äußeren Blüten deutlich größer ausfallen können. Damit sind Skabiosen auch für zahlreiche Insekten interessant und tragen zur Artenvielfalt extensiv bewirtschafteter Wiesen bei. Ihren Namen verdanken sie der früheren Verwendung bestimmter Skabiosen-Arten in der Volksmedizin, unter anderem zur Behandlung von Hauterkrankungen.