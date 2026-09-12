Akten statt Kunst: Magazin4 soll Büro werden

Ersatzräume für die Kunst?

Die für die Umwandlung nötigen Beschlüsse sollen noch in diesem Herbst in der Stadtvertretung getroffen werden, bereits im kommenden Jahr sollen dann Büros in dem markanten Gebäude eingerichtet werden. Damit scheint das Schicksal des Magazin4 besiegelt zu sein. Kurioserweise sollen aber andere Räumlichkeiten als Ersatz für die Ausstellungsfläche gesucht werden.