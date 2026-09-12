Bregenzer „STS Tourismus“ in Finanzmisere geraten

Am Freitag wurde auf Eigenantrag über das Vermögen der „STS Tourismus Betriebe GmbH“ mit Sitz in Bregenz das Konkursverfahren am Landesgericht Feldkirch eröffnet, berichtet der KSV1870. Das Unternehmen, das sich auf die Vermietung von Ferienwohnungen in Tirol und Vorarlberg spezialisiert hatte, sitzt auf einem Schuldenberg von 200.000 Euro. Geschäftsführer ist Mario Kmenta, der ebenfalls insolvent ist. Sieben Arbeitnehmer sind von der Pleite betroffen. Die ebenfalls insolvente Leopold Immobilien GmbH ist Teilgesellschafter.