Bregenzer „STS Tourismus“ in Finanzmisere geraten

Über der „STS Tourismus Betriebe GmbH“ in der Vorarlberger Landeshauptstadt kreist der Pleitegeier. Gleich mehrere Ursachen sind dafür verantwortlich, dass das Unternehmen 200.000 Euro Schulden angehäuft hat.
Am Freitag wurde auf Eigenantrag über das Vermögen der „STS Tourismus Betriebe GmbH“ mit Sitz in Bregenz das Konkursverfahren am Landesgericht Feldkirch eröffnet, berichtet der KSV1870. Das Unternehmen, das sich auf die Vermietung von Ferienwohnungen in Tirol und Vorarlberg spezialisiert hatte, sitzt auf einem Schuldenberg von 200.000 Euro. Geschäftsführer ist Mario Kmenta, der ebenfalls insolvent ist. Sieben Arbeitnehmer sind von der Pleite betroffen. Die ebenfalls insolvente Leopold Immobilien GmbH ist Teilgesellschafter.
Zum Masseverwalter wurde Rechtsanwältin Eva Müller in Frastanz bestellt. Die Prüfungs- und Berichtstagsatzung findet am 5. November statt, Gläubiger können ihre Forderungen noch bis 22. Oktober anmelden. Ziel des Unternehmens war es, rund 200 Ferienwohnungen zu vermieten. Allerdings kamen die Verantwortlichen wegen der schwierigen Marktlage über die kritische Menge von zumindest 50 Wohnungen lange Zeit nicht hinaus.
Zudem musste in bestimmte Immobilien Geld investiert werden, was das Budget noch weiter belastete.
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