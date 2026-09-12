Blutjunge Debütantin leitete die Wende ein

Derweil musste Zweitligist UTTC 3 mit Joshua und Simon Sams sowie Cheung Chen in Linz ran. Auf ein 3:0 gegen Oberpullendorf verhinderte ein 2:3 gegen St. Veit/Hainfeld den Aufstieg, die Jungs wurden Zweiter. „In Summe bin nicht einfach zufrieden, sondern sogar sehr zufrieden“, bilanzierte Windischbauer nach der ersten Cup-Runde. Zwischendurch durfte er noch zufriedener sein, wurde der ehemalige Boss von Austria Salzburg und Tischtennis-Landespräsident doch im Rahmen des „Tag des Sports“ in der Salzburger Innenstadt neben anderen Funktionären wie Ex-Dreisprung-Queen Michaela Egger oder Karate-Urgestein Georg Rußbacher für seine Verdienste um die Salzburger Sportszene geehrt. Und erhielt dafür eine Urkunde und Trophäe.