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Tischtennis-Cup

Blutjunge Debütantin leitete die Wende ein

Salzburg
12.09.2026 22:00
Die UTTC-Girls (li. Braun, re. Pichler) stiegen in die nächste Runde auf
Die UTTC-Girls (li. Braun, re. Pichler) stiegen in die nächste Runde auf(Bild: Walter Hofbauer)
Porträt von Walter Hofbauer
Von Walter Hofbauer

Zum Start der neuen Saison waren bei Tischtennis-Platzhirsch UTTC Salzburg gleich vier Teams (ohne die erste Herren-Garnitur) im Austria Cup-Einsatz. Dabei gelang den Damen dank einer Debütantin, was nach müdem Start keiner mehr erwartet hatte: ein erfolgreicher Einstand samt Aufstieg!

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In Absenz von Spielertrainerin Ran Li-Kath und Maturantin Julia Dür trat die Girlband von Bundesligist UTTC daheim im Sportzentrum Mitte ersatzgeschwächt an. Und erwischte gegen Langenzersdorf einen rabenschwarzen Start. Nach Niederlagen von Vanessa Tang und Sophia Pichler roch es nach einem 0:3 in der ersten Gruppenpartie. „Da haben wir uns schon mit einer Niederlage abgefunden“, gestand auch Obmann Walter Windischbauer. Das sah Debütantin Hannah Braun, die erst vor kurzem 12 geworden ist, gänzlich anders. Ihr 3:2-Sieg gegen Eva Geineder leitete die Wende ein, am Ende siegte man mit 3:2.

Mutiger Auftritt wurde belohnt
In der Mittagspartie präsentierte sich das Team, das parallel zu den Herren-Partien der zweiten und vierten Garde immer wieder von Kento Waltl an der Bande unterstützt und mitgecoacht wurde, von einer völlig anderen Seite und fertigte Kufstein 2 mit 3:0 ab. Erst bog Tang mit nervenstarker Leistung Ponko 3:1. Dann fand eben Waltl für Pichler die richtigen Worte, als sie ungeduldig wurde („Du nimmst zu viel Risiko, bring die Bälle einfach auf die Platte.“) – 3:2 gegen Nyitrai. Und schließlich siegte „Küken“ Braun erneut, diesmal 3:2 gegen Schlechter. 

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Zweier-Garnitur der Herren ebenso weiter
Parallel spielten die Zweier-Herren aus dem unteren Bundesliga-Playoff ebenso eine starke Vorrunde. Waltl, Matti Matschitsch und Simon Acimovic gewannen ihre Vorrundengruppe gegen Langenzersdorf (3:0) und Kirchbichl (3:1) und stiegen ebenso auf. Für die blutjunge Landesliga-Truppe UTTC 4 waren Zweitliga-Aufsteiger Gänserndorf und Wels 2 (unteres Bundesliga-Playoff) erwartungsgemäß eine Nummer zu groß. Immerhin: Youngster Max Braun gewann zwei Sätze, der einst abgeschobene, später zurückgekehrte und mittlerweile als Lehrling im Sporthandel tätige Husein Salimov verbuchte drei Satzgewinne.

Obmann Walter Windischbauer wurde geehrt
Obmann Walter Windischbauer wurde geehrt(Bild: Walter Hofbauer)

Derweil musste Zweitligist UTTC 3 mit Joshua und Simon Sams sowie Cheung Chen in Linz ran. Auf ein 3:0 gegen Oberpullendorf verhinderte ein 2:3 gegen St. Veit/Hainfeld den Aufstieg, die Jungs wurden Zweiter. „In Summe bin nicht einfach zufrieden, sondern sogar sehr zufrieden“, bilanzierte Windischbauer nach der ersten Cup-Runde. Zwischendurch durfte er noch zufriedener sein, wurde der ehemalige Boss von Austria Salzburg und Tischtennis-Landespräsident doch im Rahmen des „Tag des Sports“ in der Salzburger Innenstadt neben anderen Funktionären wie Ex-Dreisprung-Queen Michaela Egger oder Karate-Urgestein Georg Rußbacher für seine Verdienste um die Salzburger Sportszene geehrt. Und erhielt dafür eine Urkunde und Trophäe.

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