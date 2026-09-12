Fahrrad gegen Fußgänger: Drei Menschen verletzt

Mit drei Verletzten endete ein ungewöhnlicher Unfall auf der B164 in Mühlbach am Hochkönig. Hier stieß ersten Informationen nach ein Fahrradfahrer gegen Fußgänger. Das Rote Kreuz rückte mit zwei Rettungsautos, einem Notarztwagen und einem Hubschrauber zum Unfallort aus.
Alarmiert wurden die Rettungskräfte gegen 14.45 Uhr. Auf „Krone“-Anfrage hieß es vom Roten Kreuz, dass eine erste Person rasch mit dem Rettungshubschrauber nach Salzburg geflogen werden konnte. Weitere Details standen vorerst noch nicht fest.
Für die Aufräumarbeiten musste die Hochkönig Straße (B164) komplett gesperrt werden. Seit 15.30 Uhr kann der Verkehr dort allerdings wieder fließen. Auch die Polizei und die Freiwillige Feuerwehr Bischofshofen waren im Einsatz.
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