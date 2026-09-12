Schulunfälle stiegen im vergangenen Jahr stark an

Stark angestiegen ist die Zahl der verletzten Kinder bei Schulwegunfällen im vergangenen Jahr in Salzburg. Der VCÖ warnt vor dem Schulanfang am Montag nun davor, die Kinder mittels „Elterntaxi“ direkt zu den Bildungseinrichtungen zu bringen.
Von 33 auf 43 angestiegen ist die Zahl der Schulwegunfälle von 2024 auf 2025, wie der Verkehrsclub Österreich (VCÖ) berichtet. Damit kletterten diese traurigen Zahlen auf einen Stand, der seit 2018 nicht mehr erreicht worden ist. Tragisch: Bei den 43 Unfällen wurden 40 Kinder verletzt.
Der Club appelliert nun an die Eltern, auf Autofahrten bis direkt vor die Schulen zu verzichten. Der zusätzliche Verkehr gefährde Kinder, die ja nicht Teil des Vertrauensgrundsatzes sind. Stattdessen sollten Eltern laut VCÖ eher auf Pedibusse setzen und die Kinder in Begleitung Erwachsener zu Fuß zur Schule oder mit dem Fahrrad zur Schule kommen.
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