Schulunfälle stiegen im vergangenen Jahr stark an

Der Club appelliert nun an die Eltern, auf Autofahrten bis direkt vor die Schulen zu verzichten. Der zusätzliche Verkehr gefährde Kinder, die ja nicht Teil des Vertrauensgrundsatzes sind. Stattdessen sollten Eltern laut VCÖ eher auf Pedibusse setzen und die Kinder in Begleitung Erwachsener zu Fuß zur Schule oder mit dem Fahrrad zur Schule kommen.