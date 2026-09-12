Auto von Raser (23) im Flachgau beschlagnahmt

Mehr als doppelt so schnell wie erlaubt war ein 23-Jähriger am Freitagabend auf der Lamprechtshausener Straße (B156) unterwegs. Bei einer 80er-Beschränkung raste er mit 163 km/h bei einer Polizeikontrolle vorbei. Jetzt ist er nicht nur seinen Führerschein los ...
Wohl nicht schlecht gestaunt haben die Polizeibeamten am Freitagabend in Lamprechtshausen. Bei den Kontrollen raste ein 23-Jähriger mehr als doppelt so schnell an ihnen vorbei. Für den jungen Lenker hat das nun drastische Folgen.
Noch vor Ort wurde dem 23-Jährigen der Führerschein abgenommen und die Weiterfahrt untersagt. Zudem wurde auch sein Auto vorläufig beschlagnahmt.
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