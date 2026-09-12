Großer Bahnhofsumbau in Straßwalchen ist gestartet

Zwei neue Bahnsteige, Wartebereiche, ein Informationssystem und verbesserte Anlagen für den Güterverkehr: Die ÖBB haben sich am Bahnhof Straßwalchen viel vorgenommen. Nun erfolgte der offizielle Spatenstich für die Baustelle, die bis 2028 gehen wird – und das bei laufendem Betrieb.