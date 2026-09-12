Großer Bahnhofsumbau in Straßwalchen ist gestartet

Zwei neue Bahnsteige, Wartebereiche, ein Informationssystem und verbesserte Anlagen für den Güterverkehr: Die ÖBB haben sich am Bahnhof Straßwalchen viel vorgenommen. Nun erfolgte der offizielle Spatenstich für die Baustelle, die bis 2028 gehen wird – und das bei laufendem Betrieb.
Insgesamt nehmen die ÖBB und die Gemeinde Straßwalchen dafür 65 Millionen Euro in die Hand. Neben den Bahnsteigen kommen bis 2028 auch ein neuer Personendurchgang und eine Bike&Ride-Anlage mit 80 Stellplätzen.
Dabei soll der neue Bahnhof nicht nur Verbesserungen für Reisende bringen, sondern künftig auch mehr Angebot im Nahverkehr ermöglichen. Der Großteil der Arbeiten erfolgt bei laufendem Zugverkehr.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.