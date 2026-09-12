Biker wurde bei Frontalunfall schwer verletzt

Mit einem Schwerverletzten endete ein Unfall am Samstagnachmittag auf der Münchner Bundesstraße im Salzburger Stadtteil Liefering. Ein Auto war hier mit einem Motorrad zusammengestoßen. Das Rote Kreuz schickte neben der Rettung auch einen Notarzt zur Unfallstelle.
Für den Schwerverletzten ging es dann im Rettungsauto in das Salzburger Landeskrankenhaus. Die genaue Unfallursache stand vorerst noch nicht fest – die Polizei ermittelt noch vor Ort.
Klar ist, dass sich der Unfall kurz vor 13.30 Uhr an der Kreuzung der Münchner-Bundesstraße mit der Eugen-Müller-Straße ereignete. Die Berufsfeuerwehr kümmerte sich um die Aufräumarbeiten.
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