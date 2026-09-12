Top-Talent Hettegger mit nächstem Spitzenergebnis

Der Strobler Michael Hettegger hat in Italien für das nächste Ausrufezeichen gesorgt. Das Radsport-Talent belegte in der Gesamtwertung des Giro Della Lunigiana den starken zweiten Platz. Auf den Sieger fehlten nur zwei Sekunden.
Michael Hettegger ist weiterhin in blendender Verfassung! Der junge Radsportler gewann kürzlich bei der Mountainbike-Weltmeisterschaft die Silbermedaille im Cross-Country-Bewerb bei den Junioren. Am Samstag fuhr der Strobler auf der Straße das nächste starke Resultat ein.
Beim 50. Giro Della Lunigiana belegte der 18-Jährige den zweiten Platz in der Gesamtwertung. Nur der Belgier Seff Van Kerckhove war um zwei Sekunden schneller und lachte als strahlender Sieger vom Podium.
Erfolgreiches Jahr für jungen Radsportler
Das Spitzenergebnis in Italien reihte sich in eine lange Liste an Erfolgen ein, die Hettegger in diesem Jahr bereits einfuhr. Bei der topbesetzten Ain Bugey Valromey Tour, auch als Junioren-Tour de France, wurde er ebenfalls Gesamt-Zweiter und sicherte sich das Bergtrikot. Dazu kam wenige Wochen vor WM-Silber noch eine Medaille in der gleichen Farbe bei der Junioren-Europameisterschaft im Cross Country hinzu.
Die Saison ist für Hettegger aber noch nicht beendet. Bei der Weltmeisterschaft im kanadischen Montreal startet der 18-Jährige im Straßenrennen bei den Junioren und hat dabei das nächste tolle Resultat im Blick.
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