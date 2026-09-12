Top-Talent Hettegger mit nächstem Spitzenergebnis

Erfolgreiches Jahr für jungen Radsportler

Das Spitzenergebnis in Italien reihte sich in eine lange Liste an Erfolgen ein, die Hettegger in diesem Jahr bereits einfuhr. Bei der topbesetzten Ain Bugey Valromey Tour, auch als Junioren-Tour de France, wurde er ebenfalls Gesamt-Zweiter und sicherte sich das Bergtrikot. Dazu kam wenige Wochen vor WM-Silber noch eine Medaille in der gleichen Farbe bei der Junioren-Europameisterschaft im Cross Country hinzu.