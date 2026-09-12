Rettungseinsatz Samstagnachmittag in Obertrum: Ein Paragleiter kam ins Trudeln und stürzte ab. Das Rote Kreuz wurde alarmiert. Auch ein Rettungshubschrauber war im Einsatz.
Der Paragleiter-Absturz passierte gegen 15 Uhr im Bereich Außerwall. Die Rettung kam dem Piloten zu Hilfe. Ein Rettungswagen, ein First Responder und auch ein Rettungshubschrauber waren vor Ort.
Details zum Unfallhergang sind derzeit bisher nicht bekannt.
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