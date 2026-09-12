Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Ilia Ivanschitz

Jungbulle: „Papa lässt mich eigenes Ding machen“

Sport
12.09.2026 11:00
Ilia Ivanschitz ist in dieser Saison einer der Leistungsträger bei Liefering.
Ilia Ivanschitz ist in dieser Saison einer der Leistungsträger bei Liefering.(Bild: GEPA)
Porträt von Christoph Kolland
Von Christoph Kolland

Ilia Ivanschitz, Sohn von Ex-Nationalspieler Andreas Ivanschitz, ist bei Liefering längst kein Mitläufer mehr: Als Vize-Kapitän mit 27 Zweitliga-Spielen übernimmt der 19-Jährige Verantwortung. Mit seinem Papa steht er in engem Austausch.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Ilia Ivanschitz hat bei Liefering längst eine tragende Rolle übernommen. Der 19-Jährige ist in dieser Saison Vize-Kapitän und bringt schon 27 Zweitliga-Spiele auf sein Konto. „Ich habe eine wichtigere Rolle durch meine Erfahrungen“, erklärt der Sohn von Ex-Nationalspieler Andreas Ivanschitz. Verantwortung übernehmen, Mitspielern in schwierigen Situationen helfen – das sieht er nun als seine Aufgabe.

Der Weg dorthin war nicht immer leicht. In der vergangenen Spielzeit war Ivanschitz zwar fast immer im Kader, kam aber lange kaum zum Zug. Erst ab dem Jahreswechsel änderte sich das. „Ab Winter habe ich fast alles gespielt, viele Minuten sammeln dürfen“, blickt er zurück. Heuer knüpft er nahtlos daran an – auch wenn er selbst noch Luft nach oben sieht: „In Liga zwei ist die Zweikampfführung und das Durchsetzen immer wichtig. Auch offensiv möchte ich mehr Akzente setzen.“

Ivanschitz hat Fermin Lopez als Vorbild
Als Orientierung dient ihm dabei ein Star von Barcelona: „Wer mir zurzeit extrem gefällt, ist Fermin Lopez.“

Mit seinem Vater, der einst für Rapid, Panathinaikos, Red Bull Salzburg und die Nationalmannschaft spielte, steht Ivanschitz in engem Austausch. „Wir telefonieren sehr viel. Er gibt mir auch Tipps und Anweisungen“, erzählt der Youngster.

Andreas Ivanschitz nach seinem Wechsel zu Levante mit Frau Anja, Tochter Nahla und Ilia.
Andreas Ivanschitz nach seinem Wechsel zu Levante mit Frau Anja, Tochter Nahla und Ilia.(Bild: GEPA)

Seine eigenen fußballerischen Wurzeln liegen quer über Europa verteilt. Nur zwei Jahre lebte er in Wien, ansonsten war Ivanschitz stets dort, wo sein Vater gerade unter Vertrag stand. So lebte er an Orten wie Athen, Mainz, Levante oder Seattle. Ob ihm selbst eine ähnliche Wanderkarriere vorschwebt, lässt er offen: „So wie er es gemacht hat, war es schon cool. Neue Kulturen und Orte kennenzulernen, bringt sowieso immer viel.“

Lesen Sie auch:
Trainer Röhl herzt Flügelflitzer Camara.
Es gibt auch Verlierer
Vier Teenager geigen bei Red Bull Salzburg auf
08.09.2026
FC Red Bull Salzburg
Tabakovic: „Das habe ich noch nie so erlebt!“
09.09.2026

Sein konkretes Ziel liegt aber erstmal näher: „Dass ich hier den Sprung schaffen möchte zu FC Red Bull Salzburg.“ Langfristig reizt ihn zudem der spanische Fußball.

Zunächst wartet auf Liefering und Ivanschitz in der 2. Liga aber am Sonntag (10.30) daheim St. Pölten. Nach einem mühsamen, aber erfolgreichen Auftritt gegen Voitsberg soll das Momentum mitgenommen werden – ohne große Veränderungen: „Wir wollen mit viel Selbstvertrauen in das Spiel gehen.“

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Sport
12.09.2026 11:00
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Österreich
Teuflischer Missbrauchs-Plan: So lief Horror-Nacht
155.177 mal gelesen
Krone Plus Logo
Das Bild einer vermeintlich heilen Familienwelt. Doch hinter der Fassade passierte ...
Österreich
„Krone“ deckt grausame Serienvergewaltigung auf
135.612 mal gelesen
Eine 39-jährige Mutter – hier ein Symbolbild – aus Oberösterreich starb nach einem monatelangen ...
Österreich
Betäubte Frau stirbt bei Vergewaltigungsserie
130.263 mal gelesen
Krone Plus Logo
Einige der mutmaßlichen Täter: ein 51-jähriger Lkw-Fahrer und gleichzeitig Ehemann (links) des ...
Innenpolitik
So viel kostete die FPÖ-Party den Steuerzahler
1666 mal kommentiert
Direkt am Wiener Stephansplatz feierte die FPÖ unter Obmann Herbert Kickl im Sommer ihren 70. ...
Innenpolitik
Teure Kickl-Party: „Das F in FPÖ steht für frech!“
974 mal kommentiert
Klaus Seltenheim (SPÖ) und Douglas Hoyos (NEOS) gehen auf Herbert Kickl los.
Innenpolitik
Gewessler stellt Regierung Klima-Ultimatum
900 mal kommentiert
Die Grünen-Chefin erhöht den Druck in Sachen Klimagesetz.

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf