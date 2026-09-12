Jungbulle: „Papa lässt mich eigenes Ding machen“

Der Weg dorthin war nicht immer leicht. In der vergangenen Spielzeit war Ivanschitz zwar fast immer im Kader, kam aber lange kaum zum Zug. Erst ab dem Jahreswechsel änderte sich das. „Ab Winter habe ich fast alles gespielt, viele Minuten sammeln dürfen“, blickt er zurück. Heuer knüpft er nahtlos daran an – auch wenn er selbst noch Luft nach oben sieht: „In Liga zwei ist die Zweikampfführung und das Durchsetzen immer wichtig. Auch offensiv möchte ich mehr Akzente setzen.“