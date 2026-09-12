Salzburg-Kapitän: „Sind in alte Muster verfallen“

Gegen die SV Ried hatte der FC Red Bull Salzburg über weite Strecken das Spiel dominiert. Im Gegensatz zu den vergangenen Spielen klappte eine Sache im Auswärtsspiel aber nicht. Dennoch sahen die Bullen das Remis nicht als Beinbruch. Jetzt wartet ein heißes Doppel auf die Mozartstädter.
Die klarsten Statistiken helfen nichts, wenn am Ende keine Tore herausschauen. Diese Erfahrung mussten die Bullen beim Auswärtsspiel im Auswärtsspiel in der Bundesliga gegen Ried machen. 24 Schüsse, davon sechs aufs Tor, mehr als 68 Prozent Ballbesitz, eine Passquote von rund 90 Prozent, fast 40 Kontakte im gegnerischen Strafraum, mehrere Großchancen – all das verdeutlichte die Dominanz der Truppe von Trainer Danny Röhl, die zudem sehr geduldig auftrat ...
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