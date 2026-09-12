Salzburg-Kapitän: „Sind in alte Muster verfallen“

Die klarsten Statistiken helfen nichts, wenn am Ende keine Tore herausschauen. Diese Erfahrung mussten die Bullen beim Auswärtsspiel im Auswärtsspiel in der Bundesliga gegen Ried machen. 24 Schüsse, davon sechs aufs Tor, mehr als 68 Prozent Ballbesitz, eine Passquote von rund 90 Prozent, fast 40 Kontakte im gegnerischen Strafraum, mehrere Großchancen – all das verdeutlichte die Dominanz der Truppe von Trainer Danny Röhl, die zudem sehr geduldig auftrat ...