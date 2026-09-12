Austria Salzburg beschenkte sich mit spätem Punkt

Rund um die Schlussviertelstunde besangen sich die Austria-Fans selbst. Anlass ist der 13. September 1933, in dem die Anhänger den Geburtstag ihres Vereins sehen. Doch das Ständchen, das um einen Tag zu früh kam, war kaum verstummt, ehe die Gäste wieder jubeln konnten. Erneut machten es die Hausherren den Steirern zu leicht, Niklas Lang vollendete zum 1:2 aus Sicht der Austria. Die Truppe von Trainer Schaider schlug wenige Minuten danach zurück. Christian Huetz traf zum 2:2 und sah den wichtigen Punkt bereits auf ihrer Seite.