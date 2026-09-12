Austria Salzburg beschenkte sich mit spätem Punkt

Kurz vor dem 13. September, der für den Verein eine große Bedeutung hat, kam Austria Salzburg im letzten Moment zu einem wichtigen Punkt gegen Sturm Graz II. Im Zweitliga-Spiel mussten die ohnehin schon dezimierten Violetten eine Schrecksekunde verdauen.
Nur fünf Spieler saßen bei Austria Salzburg gegen Sturm II am Samstagnachmittag auf der Bank. Der Verletzungsteufel hatte in den vergangenen Wochen bitterböse zugeschlagen. Zuletzt zog sich auch noch Innenverteidiger Luca Meisl eine Knieverletzung zu. Der gebürtige Kuchler wird aber nur ein paar Wochen ausfallen.
Die dezimierten Violetten starteten ideal in die Partie. In der fünften Minute wurde Tamar Crnkic ein paar Meter außerhalb des Strafraums gefoult. Ersatzkapitän Christian Gebauer trat an und traf sehenswert via Innenstange ins Tor der Zweitvertretung der Grazer.
Entwarnung beim verletzten Rohrmoser
Nach etwas mehr als einer halben Stunde sorgte Tobias Rohrmoser für bange Minuten im Stadion. Der Außenverteidiger war mit einem Gegenspieler zusammengekracht und bewusstlos liegengeblieben. Neben Physiotherapeutin Christina Stöllinger betreuten auch Sanitäter des Roten Kreuzes den Salzburger, der eigenständig vom Platz gehen konnte. Damit musste Trainer Schaider schon früh wechseln, brachte Denis Kahrimanovic.
Kurz darauf kam es auch sportlich knüppeldick für die Hausherren. Kelechi Nnamdi tankte sich über die rechte Seite durch und bediente Jonas Peinhart, der zum 1:1 netzte. Der Jubel der Grazer Nummer 12 fiel extra lange aus. Sehr zum Ärger der heimischen Fans, die Peinhart ihre Wut mit Pfiffen spüren ließen.
Vergebene Chancen rächten sich
Nach einem kleinen Handgemenge auf dem Platz gab es für Austrias Tormann Simon Nesler-Täubl und Sturms Luca Morgenstern die Gelbe Karte. Weil Tamar Crnkic eine gute Chance kurz nach dem folgenden Anstoß vergab, ging es mit einem 1:1 in die Halbzeitpause.
Nach dem Seitenwechsel hätten die Violetten beinahe einen Grund zum Jubeln gehabt. Doch Gäste-Spieler Elijah Roche rettete bei einem Schuss von Moritz Eder. Nach rund einer Stunde war es wieder Eder, der zum Abschluss kam. Wieder scheiterte der Außenverteidiger.
Rund um die Schlussviertelstunde besangen sich die Austria-Fans selbst. Anlass ist der 13. September 1933, in dem die Anhänger den Geburtstag ihres Vereins sehen. Doch das Ständchen, das um einen Tag zu früh kam, war kaum verstummt, ehe die Gäste wieder jubeln konnten. Erneut machten es die Hausherren den Steirern zu leicht, Niklas Lang vollendete zum 1:2 aus Sicht der Austria. Die Truppe von Trainer Schaider schlug wenige Minuten danach zurück. Christian Huetz traf zum 2:2 und sah den wichtigen Punkt bereits auf ihrer Seite.
Ausgleich in der Nachspielzeit
Die Hoffnungen erfüllten sich zunächst aber nicht. In Minute 90 konnte Goalie Nesler-Täubl einen Schuss von Mate Grgic nicht mehr entscheidend abwehren – 2:3! Doch wie es sich für die bereits vollkommen irre Schlussphase gehörte, schlug die Austria noch einmal zurück. Nach seinen beiden zuvor vergebenen Chancen traf Moritz Eder in der Nachspielzeit zum umjubelten 3:3.
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