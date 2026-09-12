Bitterer Regionalliga-Nachmittag für Hallein! Die Salinenstädter kamen am Samstag gegen die zweite Garnitur des LASK gehörig unter die Räder und stecken nun mittendrin im Tabellenkeller. Ein ehemaliger Kicker des Bischofshofen Sportklub 1933 feierte dabei sein Saisondebüt.
Satz mit X! Hallein kann einfach nicht mehr gewinnen. Die Salinenstädter warten in der Regionalliga seit 1. August (eineinhalb Monate) auf einen Sieg. Am Samstag musste man sich auch den Amateuren des LASK mit 1:5 geschlagen geben. Vincent Erlacher traf als einziger für die Tennengauer zum zwischenzeitlichen 1:3. Das Heimdebakel konnte aber auch er nicht verhindern.
Wir müssen offen und ehrlich sagen, dass wir nicht am Platz waren.
David KÖNIG, Sportboss UFC Hallein
In der Tabelle rutschten die Halleiner auf den vorletzten Tabellenplatz. Mit nur sieben erzielten Treffern teilt man sich zudem mit Steyr die schlechteste Offensive der gesamten Nordliga. „Wir müssen offen und ehrlich sagen, dass wir nicht am Platz waren. Wir kämpfen ganz klar gegen den Abstieg. Das muss in jeden Kopf hinein“, wurde David König nach einem schwachen Auftritt deutlich.
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Wackelt Hallein-Cheftrainer Christoph Lessacher?
Der Sportchef fordert von der Mannschaft eine Reaktion in der kommenden Woche. König schloss zudem eine Änderung auf der Trainerbank nicht komplett aus. „Ich weiß nicht einmal, ob ich morgen früh aufstehe. Momentan ist Christoph Lessacher Trainer des UFC Hallein“, erklärte er.
Kahrimanovic mit Hallein-Comeback
Mirnes Kahrimanović feierte sein Hallein-Debüt. In der bisherigen Regionalliga-Saison durfte der ehemalige Spieler des Bischofshofen Sportklub 1933 in der Salinenstadt lediglich trainieren, jedoch nicht an einem Punktspiel teilnehmen. Der Grund dafür war, dass die BSK-Bosse trotz der Nichtteilnahme am Ligabetrieb eine Ablösesumme einforderten und den Wechsel blockierten.
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