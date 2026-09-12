In der Tabelle rutschten die Halleiner auf den vorletzten Tabellenplatz. Mit nur sieben erzielten Treffern teilt man sich zudem mit Steyr die schlechteste Offensive der gesamten Nordliga. „Wir müssen offen und ehrlich sagen, dass wir nicht am Platz waren. Wir kämpfen ganz klar gegen den Abstieg. Das muss in jeden Kopf hinein“, wurde David König nach einem schwachen Auftritt deutlich.