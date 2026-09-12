Salzburger räumte im Lotto 111 Millionen Euro ab

Die „fünf plus zwei“ Zahlen kreuzte der Spieler auf einem Schein mit drei Tipps an. Bereits der Erste davon brachte den unglaublichen Gewinn – und das im zweiten Anlauf. Denn der Schein wurde gleich zweimal in Folge gespielt und bringt dem Salzburger Spieler exakt 111.516.282 Euro ein.