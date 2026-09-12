Salzburger räumte im Lotto 111 Millionen Euro ab

Neunmal hatte europaweit kein Spieler die richtigen Zahlen bei den Euromillionen. Unglaubliche 111 Millionen Euro sammelten sich im Jackpot an – und dieser geht nun nach Salzburg, wie die österreichischen Lotterien mitteilten. Es handelt sich dabei um den dritthöchsten Gewinn aller Zeiten.
Die „fünf plus zwei“ Zahlen kreuzte der Spieler auf einem Schein mit drei Tipps an. Bereits der Erste davon brachte den unglaublichen Gewinn – und das im zweiten Anlauf. Denn der Schein wurde gleich zweimal in Folge gespielt und bringt dem Salzburger Spieler exakt 111.516.282 Euro ein.
Damit reiht er sich auf Platz drei der Rekordgewinne in der 40-jährigen Geschichte der österreichischen Lotterien ein. Noch mehr räumten ein Spieler im März 2025 mit 250 Millionen Euro und ein Spieler im Dezember 2023 mit 240 Millionen Euro ab.
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